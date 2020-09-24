İsrail medyası: Netanyahu gizlice Suudi Arabistan'a gitti

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, gizlice Suudi Arabistan'ın Neom kentine giden Başbakan Benyamin Netanyahu burada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi. Netanyahu'ya İsrail Gizli Servisi Mossad'ın başkanı Yossi Cohen'in eşlik ettiği iddia edildi.

Netanyahu'nun ofisinden ve Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği'nden iddialara yönelik bir açıklama yapılmadı.

İsrail, son dönemde Arap ülkeleri ile yakınlaşma çabalarını artırıyor. Körfez ülkeleri Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda anlaşma sağlanmıştı. Suudi Arabistan başta Körfez ülkeleri ile İsrail arasındaki anlaşmaya kuşkuyla yaklaşmış ancak daha sonra hava sahasını söz konusu ülkeler arasındaki uçuşlara açmıştı. Uçuş yasağı, Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanımaması ve diplomatik ilişkiler kurmaması ile gerekçelendiriliyordu.

Arap ülkeleri şimdiye kadar Filistin sorununun çözümünü İsrail ile ilişkileri normalleştirilmesinin şartı olarak öne sürüyordu. Suudi Arabistan ise normalleşmeyi İsrail'in 1967 yılında işgal ettiği tüm topraklardan çekilmesi şartına bağlıyor. Bölgede Şii İran'ın nüfuzunun artmasından endişe eden ABD ise Suudi Arabistan ile İsrail arasında da diplomatik ilişkilerin başlatılmasını arzu ediyor.

Reuters,dpa/BÖ,EC

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