 İsrail Lübnan′daki hedeflere hava saldırısı düzenledi | DÜNYA | DW | 05.08.2021

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DÜNYA

İsrail Lübnan'daki hedeflere hava saldırısı düzenledi

İsrail, yedi yıl sonra ilk kez Lübnan'daki bazı hedefleri vurdu. İsrail Hava Kuvvetleri, bunun "Lübnan topraklarından atılan roketlere" misilleme olduğunu bildirdi.

İsrail saldırısı sonrasında Lübnanlı asker bombaların düştüğü yere bakıyor

İsrail saldırısı sonrasında Lübnanlı asker bombaların düştüğü yere bakıyor

İsrail Hava Kuvvetleri yedi yılın ardından ilk kez Lübnan'a hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. İsrail Hava Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Bugün erken saatlerde (Perşembe) Lübnan topraklarından İsrail topraklarına roket atışı yapılmıştır. Buna yanıt olarak savaş uçakları Lübnan'da terör için kullanılan roket fırlatma rampalarını ve altyapıyı vurdu” denildi. Hava Kuvvetleri ayrıca daha önceden roket atışı yaptığı tespit edilen ek hedeflerin de vurulduğunu yazdı.

Lübnan'dan tepki

Hizbullah yanlısı El Manar televizyonu İsrail jetlerinin Perşembe günü yerel saatler 12.40'da, sınırdan 11 kilometre ötede bulunan Mahmudiye şehrindeki iki hedefi vurduğunu duyurdu. Lübnan'ın Ulusal Haber Ajansı ise saldırılara ilişkin haberinde ayrıntı vermedi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ise "İsrail'in 2006 yılından bu yana ilk kez hava gücünü Lübnan köylerini hedef almak için kullanması, Lübnan'a yönelik saldırıları artırma niyetini gösteriyor” açıklaması yaptı.

"Tansiyonu düşürün" çağrısı

1978'den beri Lübnan'da konuşlu bulunan ve 2006'dan bu yana da Lübnan-İsrail sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNIFIL) ise iki tarafa tansiyonu düşürme çağrısı yaptı. UNIFIL'in açıklamasında İsrail ve Lübnan'ın "derhal tansiyonu düşürmesi gerektiği" belirtildi.

İsrail savaş uçakları rutin olarak Gazze Şeridi'ndeki hedeflerin yanı sıra ve Suriye'deki İran ve Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen hedefleri vuruyor. Ancak 2014'ten bu yana ilk kez Lübnan'da bir hedefin vurulduğu açıklandı. İsrail, Lübnan-Suriye sınırının Lübnan topraklarında kalan kısmına son olarak 2014 yılında saldırı düzenlemişti. Ancak 2006'daki savaştan bu yana ülkenin güneyinde Hizbullah'ın güçlü olduğu mahallelere saldırı düzenlenmemişti.

İsrail Çarşamba günü de Lübnan topraklarından roket saldırısı düzenlendiğini duyurmuş, bunlardan ikisinin İsrail topraklarında Kiryat Shmona civarına isabet ettiği açıklamıştı.

AFP, DW/DBN, JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

 

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