 İsrail Kerem Şalom Sınır Kapısı′nı kapattı | DÜNYA | DW | 11.08.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

İsrail Kerem Şalom Sınır Kapısı'nı kapattı

İsrail Gazze'ye ticari malların giriş kapısı olan Kerem Şalom Sınır Kapısı’nı (Kerm Ebu Salim) kapattı. Karara gerekçe olarak Gazze'den yapılan saldırılar gösterildi.

ARŞİV

ARŞİV

İsrail, Gazze'ye ticari malların giriş kapısı olan Kerem Şalom Sınır Kapısı’nı (Kerm Ebu Salim) kapattı. İsrail Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "Kerem Şalom Sınır Kapısı temel insani malzemeler ve benzin dışındaki tüm malların geçişine kapatılacaktır" dendi. İsrail karara gerekçe olarak yangın çıkarmak amacıyla Gazze tarafından balonla yapılan saldırıları gösterdi. İsrail medyasında çıkan haberlerde Gazze'den balonla gönderilen yanıcı maddelerle 30’dan fazla yangının çıkartıldığı yazılmıştı.

Gazze’nin İsrail ve Mısır ile sahip olduğu üç sınır kapısından biri olan Kerem Şalom bölgeye gelen malların başlıca geçiş yolu olma özelliğine sahip.

Gazze’de patlayıcıların balon ve uçurtmalara bağlanarak silah olarak kullanılması ilk kez 2018 yılındaki protestolar sırasında görülmüştü. Sınır üzerinden uçurulan bu araçlar İsrail’deki birçok tarlada yangın çıkmasına neden olmuştu.

Geçen hafta içinde Gazze’den İsrail’e üç kez bu tarz balonların gönderildiği, İsrail'in de buna yanıt olarak Gazze'deki Hamas mevkilerine hava saldırısında bulunduğu belirtiliyor. Hamas Pazartesi günü de denize roket atışında bulundu. AFP’ye konuşan Hamas sözcüsü roketlerin Gazze’deki silahlı grupların İsrail’in ablukası ve "saldırganlığı" karşısında "sessiz kalmayacağını" göstermek amacıyla İsrail’e verilmiş bir "mesaj" olduğunu söyledi.

AFP, Reuters

©Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Gazze’de mahsur kalan ağır hastalar

İsrail’in Batı Şeria’nın bazı bölgelerini ilhak etme planları nedeniyle Filistin yönetimi İsrail’le koordinasyonu askıya aldı. Bir de pandemi kısıtlamaları gelince bu durum özellikle Gazze’deki ağır hastaları vurdu.  

İsrail istihbaratından "ilhak" raporu

İsrail İstihbarat Bakanlığı'nın hazırladığı bir değerlendirme raporunda, ilhak planlarının derhal hayata geçirilmesi için zamanın çok uygun olduğu belirtildi. Almanya ve Fransa ise İsrail'i bir kez daha uyardı.  

Hamas'tan İsrail'e karşı direniş çağrısı

İsrail'in Batı Şeria'daki Filistin topraklarını ilhak planlarına Hamas'tan sert tepki geldi. Örgüt liderlerinden El Berdevil, tüm Filistinlileri İsrail'e karşı birleşmeye ve direnişe çağırdı.  

Benzer içerik

Gaza-Stadt | Rantisi Krankenhaus

Gazze’de mahsur kalan ağır hastalar 23.07.2020

İsrail’in Batı Şeria’nın bazı bölgelerini ilhak etme planları nedeniyle Filistin yönetimi İsrail’le koordinasyonu askıya aldı. Bir de pandemi kısıtlamaları gelince bu durum özellikle Gazze’deki ağır hastaları vurdu.

Westjordanland Jordantal

İsrail istihbaratından "ilhak" raporu 19.06.2020

İsrail İstihbarat Bakanlığı'nın hazırladığı bir değerlendirme raporunda, ilhak planlarının derhal hayata geçirilmesi için zamanın çok uygun olduğu belirtildi. Almanya ve Fransa ise İsrail'i bir kez daha uyardı.

Deutschland Bundestag Plenum

Almanya, İsrail'in ilhak planına karşı tavır belirliyor 26.06.2020

Almanya, İsrail’in 1 Temmuz’dan itibaren Batı Şeria’da bazı bölgeleri ilhak etme planına karşı tavrını belirlemeye çalışıyor. Koalisyon ortaklarının bu konuda ortak bir metin hazırladığı belirtiliyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Başkent Minsk'teki gösterilere polis yine müdahalede bulundu

Belarus'ta protestoculara yine polis müdahalesi

Belarus'un başkenti Minsk'te polis hafta sonundaki devlet başkanlığı seçiminin sonuçlarını protesto eden göstericilere müdahale etti. ABD, protestolara izin verilmesi çağrısında bulundu.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  