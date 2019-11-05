İsrail İslami Cihad komutanını öldürdü

İsrail güvenlik güçlerinin Gazze’de düzenledikleri operasyon sonucu İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadının komutanlarından Beha Ebu'l Ata öldürüldü. Bunun üzerine Filistin tarafından İsrail'e çok sayıda roket atıldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Başbakan Benyamin Netanyahu ve göreve yeni atanan Savunma Bakanı Naftali Bennett’in onayı ile düzenlenen ve Ebu'l Ata'nın hedef alındığı operasyonun Salı gecesi istihbarat servisi Şin Bet ile ortaklaşa düzenlendiği belirtildi.

Ordunun açıklamasında, Ebu'l Ata'nın İsrailli sivil ve askerlere yönelik terör saldırısı hazırlığı içinde olduğu, operasyonun "tehdit oluşturan bir tehlikeyi" engellediği ifade edildi. Ebu'l Ata'ın Gazze Şeridi'nde İslami Cihad’ın faaliyetlerinin çoğundan sorumlu olduğu belirtilerek, "terör saldırılarını" yönettiği hatta bizzat katıldığı dile getirildi.

Açıklamada, Ebu'l Ata'nın Mayıs ayı başındaki roket saldırılardından, 1 Kasım'da Sderot kentinde bir binaya isabet eden roketin atılmasından, Ağustos ayı sonunda da yine Sderot kentinde bir müzik festivaline yönelik roket saldırılarından sorumlu olduğu savunuldu.

İslami Cihad'ın silahlı kanadının komutanı Beha Ebu'l Ata

"İsrail kırmızı çizgiyi aştı"

Beha Ebu'l Ata, İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyelerinin komutanıydı. Beha Ebu’l Ata ve eşinin hayatını kaybettiğini teyit eden İslami Cihad Hareketi, "İsrail’in kırmızı çizgiyi aştığını" bildirdi. Sağlık Bakanlığı da, olayda iki kişinin de yaralandığı duyurdu.

Gazze Şeridi'nden roket atıldı

Ebu'l Ata'nın öldürülmesinden kısa bir süre sonra İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden çok sayıda roket atıldığını açıkladı. Roketlerin İsrail’in güneyine düştüğünü aktaran ordu sözcüsü Jonathon Cornicus, İsrail güçlerinin günler boyunca sürebilecek çatışmalara hazırlıklı olduğunu da sözlerine ekledi. Ordunun, sınırdaki birliklerine takviye yaptığı bildirildi.

Sabah saatlerinde Tel Aviv ve Aşkelon'da siren seslerinin duyulduğu aktarıldı. İsrail medyası, İslami Cihad’ın misilleme saldırılarından kaygı duyulduğu için sınır bölgelerinde demiryolu ulaşımına kısmen ara verildiği, okulların tatil edildiğin bilgisini paylaştı.

Şam’da İslami Cihad’ın liderinin oğlu öldürüldü

Öte yandan, Suriye devlet televizyonu Sana, İsrail ordusunun Şam'da İslami Cihad yöneticilerinin evini hedef alan hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Haberde, İslami Cihad'ın siyasi liderlerinden Ekrem Accuri’nin Şam'daki evini hedef alan saldırıda Accuri'nin oğlunun öldüğü belirtildi.

AFP,dpa/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe