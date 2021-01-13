 İsrail ile Yunanistan ″aşı pasaportu″ konusunda anlaştı | DÜNYA | DW | 08.02.2021

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DÜNYA

İsrail ile Yunanistan "aşı pasaportu" konusunda anlaştı

İsrail ve Yunanistan başbakanları bugün gerçekleştirdikleri basın toplantısında "yeşil aşı pasaportu" konusunda anlaştıklarını açıkladı. Bu pasaport, aşılanan vatandaşlara iki ülke arasında seyahat özgürlüğü tanıyacak.

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ve İsrail Başbakanı Netanyahu (soldan sağa)

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ve İsrail Başbakanı Netanyahu (soldan sağa)

İsrail ve Yunanistan, korona krizi döneminde iki ülke arasındaki seyahatleri mümkün kılacak bir anlaşmaya imza atıyor. Bugün Kudüs'te iki ülkenin temsilcileri, uçuş kısıtlamaları kalkar kalkmaz aşılanan vatandaşların iki ülke arasındaki seyahatine koşulsuz imkan sağlama konusunda anlaşmaya vardı. İsrail Ben Gurion Uluslararası Havalimanı, koronavirüsün yeni varyantlarının yayılmasını engellemek amacıyla şu anda kapalı durumda.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bugün Yunan mevkidaşı Kiryakos Mitsotakis ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, iki ülke arasındaki seyahatlerin herhangi bir kısıtlamaya ya da karantina zorunluluğuna gerek kalmadan gerçekleştirilebileceğini belirtti. Yunanistan da, İsrailli turistleri en kısa zamanda ülkesinde karşılamak istediğini ifade etti. İki ülke arasında söz konusu seyahatleri gerçekleştirebilmenin koşulu ise "yeşil aşı pasaportu".

Seyahat kısıtlamalarının koronavirüs aşısını yaptıranlar için kaldırılması konusu Avrupa Birliği’nde tartışılmaya devam ediyor. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, aşılananların seyahat özgürlüğüne sahip olmasından yana. Turizm, Yunanistan ekonomisinde önemli yere sahip sektörlerden biri.

27 Avrupa Birliği ülkesi, ortak bir aşı pasaportu geliştirmek için çalışıyor. Ancak aşılanan insanların yeniden virüse yakalanma ihtimali olup olmadığı konusunda veriler yetersiz olduğu için henüz bir karara varılmış değil.

İsrail, aşılama hızında diğer ülkelere göre açık ara önde. Oxford Üniversitesi'nin "Our World in Data (Verilerle Dünyamız)" adlı portalındaki en güncel verilere göre İsrail her 100 vatandaşın 64.26'sını aşılamış görünüyor.

dpa / AI, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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