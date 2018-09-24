 İsrail ile İran arasında nükleer atışma | DÜNYA | DW | 28.09.2018

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DÜNYA

İsrail ile İran arasında nükleer atışma

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın gizli bir nükleer silah deposuna sahip olduğunu iddia etti. İran‘dan bölgede "gizli" nükleer programa sahip tek ülkenin İsrail olduğu cevabı geldi.

Benjamin Netanjahu Rede vor der UN Generalversammlung (Getty Images/AFP/T. A. Clary)

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu

İsrail ile İran arasında nükleer atışma Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda da devam etti. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmada, İran'ın gizli bir nükleer silah deposuna sahip olduğunu iddia ederek, Avrupa ülkelerini ABD yaptırımlarına karşı İran'ı desteklemekle suçladı. 

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in bu iddialara cevabı gecikmedi. Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiçbir şov numarası, İsrail'in bölgemizde 'gizli ve açıklanmamış' bir nükleer silah programına sahip tek ülke olduğunu örtbas edemez" dedi. Zarif, İsrail'in "artık itiraf etmesi ve yasa dışı nükleer silah programını uluslararası denetime açmasının zamanı gelmiştir" dedi. 

Gizli depo iddiası

Netanyahu, BM Genel Kurulu'nda Perşembe günü yaptığı konuşmada, İran'ın başkenti Tahran'ın havadan çekilmiş bir fotoğrafı üzerinde gösterdiği kırmızı okla işaretli bir noktada nükleer malzemenin saklandığı bir depo bulunduğunu iddia etti. Netanyahu, "İlk kez İran'ın gizli nükleer programı için çok büyük miktarlarda ekipman ve malzemenin depolandığı Tahran'da bir başka gizli tesis olduğunu açıklıyorum“ dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 2015 yılında İran ile BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ve Almanya arasında imzalanan nükleer anlaşmayı tek taraflı olarak iptal etmişti. Bu kararının ardından ABD, nükleer anlaşma ile İran'a yönelik kaldırılan yaptırımları geçtiğimiz aylarda tekrar yürürlüğe koymuştu.

Yeni mekanizma

Ancak anlaşmada imzası olan diğer devletler anlaşmayı sürdürmekte kararlılar. ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesi sonrasında anlaşmaya taraf olan diğer ülkeler, İran ile Avrupa Birliği (AB) kapsamında kurulacak finansal bir mekanizma üzerinden petrol satışı gelirleri dahil ithalat ve ihracat yapmak için anlaşmaya vardı.

BM'nin nükleer denetim organı olan Uluslararası Atom  Enerjisi Ajansı (IAEA) Tahran'ın nükleer anlaşmanın koşullarına uyduğunu sıklıkla teyit ediyor. 

rtr,AFP/SSB,DÇÜ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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