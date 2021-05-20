İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes başladı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu başkanlığında bugün Kudüs'te toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları durdurma kararı aldı. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda alınan kararda, ateşkesin gece saat 02.00'de başlamasına karar verildi. Karar çok sayıda İsrail basın yayın organı tarafından duyuruldu. İsrail'in kararını açıklamasından kısa bir süre sonra da Hamas "karşılıklı ve eşzamanlı" olarak ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Ateşkes açıklandığı gibi gece saat 02.00'de yürürlüğe girdi.

Doğu Kudüs'te İsrail ile Filistinliler arasında yaşanan gerginliğin sonrasında Hamas'ın geçen hafta pazartesi günü Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik başlattığı roket saldırıları ve İsrail’in buna karşılık vermesi bölgede şiddetin tırmanmasına yol açtı.

11 gün süren çatışmalarda Gazze'de en az 63'ü çocuk 232 kişi hayatını kaybederken bin 500'den fazla insan yaralandı. İsrail'de ise aralarında 5 yaşında bir çocuk olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetti. Gazze Şeridi’nde 58 bin Filistinlinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

Video izle 09:39 Paylaş İsrail ve Filistinliler arasındaki son gerginlik nasıl patlak verdi? E-postayla gönder Facebook Whatsapp Web EMail Facebook Messenger Web Kısa link https://p.dw.com/p/3tdhw İsrail ve Filistinliler arasındaki son gerginlik nasıl patlak verdi?

ABD Başkanı Joe Biden ateşkesin Ortadoğu'da barış için bir fırsat olduğunu söyledi. "İnanıyorum ki Filistinliler ve İsrailliler eşit olarak güven içinde yaşamayı, özgürlük, refah ve demokrasiden eşit ölçüde yararlanmayı hak ediyor" diyen Biden "Yönetimim bu yönde kararlı bir diplomasi sürdürmeye devam edecek"" ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in önümüzdeki günlerde İsrail'e giderek taraflarlar görüşmesi bekleniyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, dün İsrail'i ziyaret ederek, şiddete son verilmesi çağrısında bulunmuştu. Maas Başbakan Netanyahu ve mevkidaşı Aşkenazi ile biraraya geldikten sonra akşam saatlerinde de Ramallah'ta Filistin Özer Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ile de görüşmüştü.

Öte yandan Hamas temsilcisi Musa Ebu Merzuk, Gazze'de ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını tahmin ettiğini söylemişti. ABD Başkanı Joe Biden da dün, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile telefonda görüşerek İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi’nde yaşanan gerilimin azaltılmasını beklediğini söylemişti.

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