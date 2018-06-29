 İsrail: Hiçbir Suriyeliyi topraklarımıza kabul etmeyeceğiz | DÜNYA | DW | 29.06.2018

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DÜNYA

İsrail: Hiçbir Suriyeliyi topraklarımıza kabul etmeyeceğiz

İsrail, Suriye ordusunun operasyonu nedeniyle Dera'dan kaçarak Golan Tepeleri'ne ulaşan Suriyelilere yardım gönderildiğini ancak mültecilerin ülkeye girişlerine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Flüchtlinge aus Daraa in den Golan-Höhen (picture alliance/AA/A. Al Ali)

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, ülkesinin Suriyeli mültecileri kabul etmeyeceğini ancak insani yardım yapmaya devam edeceğini açıkladı.

Suriye ordusunun Ürdün sınırı ile İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri sınırındaki silahlı grupları temizlemek için başlatttığı operasyon sonrası ülkenin güneybatısında 120 binden fazla insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildiriliyor.

İsrail ordusu, Golan Tepeleri'nin Suriye tarafındaki mülteci kamplarındaki insan sayısının son günlerde hatırı sayılır oranda arttığını tespit ettiklerini, şiddetten kaçan Suriyelilere Perşembe gecesi dört ayrı noktada yardım gönderildiğini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman

Lieberman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in pozisyonunu koruduğunu ve Suriyelilerin İsrail sınırlarına geçemeyeceğini belirtti. Lieberman, "Suriye'nin güneyindeki olayları yakından takip ediyoruz. İsrail'in güvenlik çıkarlarını koruyacağız. Her zaman olduğu gibi sivillere, kadınlara ve çocuklara insani yardıma hazırız ancak hiçbir Suriyeli'yi topraklarımıza kabul etmeyeceğiz" diye yazdı.

Lieberman'ın açıklaması, İsrail ordusunun Suriye'nin güneyine insani yardım gönderildiğini açıklamasının ardından geldi. İsrail ordusu tarafından Cuma günü kamyonların yardım malzemelerini indirdiği görüntüler paylaşıldı. Yardımın  300 çadır, 28 ton gıda, tıbbı malzeme ile giyecekten oluştuğu belirtildi.

Dera, Suriye

Suriye ordusu, silahlı grupların elindeki son bölgelerden Dera'yı bombardımana tutuyor.

İki ülke, İsrail'in 1948 yılında kuruluşundan bu yana resmi olarak savaş halinde. İsrail, Suriye'de yedi yıldan uzun süredir devam eden iç savaş boyunca komşu ülkeden mülteci kabul etmedi. İsrail yönetimi ayrıca, İran'ı Suriye'de kendisine karşı üsler kurmakla suçluyor.

İsrail iç savaş süresince bugüne kadar sadece bir kaç bin yaralı Suriyeliyi tedavi etmek amacıyla kabul etmişti. Yaralı Suriyelilere sınırda kurulan sahra hastaneleri ile ülkedeki diğer hastanelerde müdahale edilmişti.

Suriye ordusunun Dera vilayetinde başlattığı harekat sonrası on binlerce sivil güneye doğru kaçmıştı. Dera'nın neredeyse tamamının boşaltıldığı bildirildi. Dera, yedi yıldır devam eden Suriye iç savaşında muhalif gruplar tarafından kontrol edilen sayılı bölgeler arasında yer alıyor.

İsrail'in yanı sıra Ürdün de mültecilerin girişine izin vermiyor. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin başkanı Rami Abdurrahman sivillerin Ürdün sınırına ilerlemekte olduğunu, binlercesinin de İsrail ile Suriye arasındaki sınırı oluşturan Golan Tepelerine yöneldiğini açıklamıştı.

rtr/GY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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