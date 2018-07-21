İsrail Hamas hedeflerini vurdu

İsrail, geçen cuma günü bir askerinin ölümüyle sonuçlanan Gazze Şeridi'ndeki saldırıya misilleme amacıyla Çarşamba gecesi Hamas hedeflerini bombaladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, sınır bölgesinde İsrail askerlerine yapılan saldırı sonrasında Hamas'a ait yedi hedefin vurulduğu bildirildi.

İsrail ordusu Filistin yerleşim yerlerinde Hamas'ın kontrolündeki yedi askeri noktanın ağır silahlarla vurulduğu bilgisini verdi. Hamas, saldırıda üç üyesinin hayatını kaybettiğini açıklarken, Filistin Sağlık Bakanlığı da bir Filistinli sivilin protestolar sırasında öldürüldüğünü duyurdu.

Mayıs ayında Gazze Şeridi'nde düzenlenen protestolardan bir kare

Gazze Şeridi'nde geçen Cuma günü Filistinlilerin protesto gösterilerinde bir kez daha tansiyon yükselmişti. İsrail ordusu dört yıl aradan sonra ilk kez bir İsrail askerinin öldürüldüğünü açıklamış ve misilleme amacıyla saldırılar düzenlemeye başlamıştı. Çatışmaların şiddetlenmesi üzerine Hamas, Mısır ve Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğunda İsrail ile ateşkes sağlanması konusunda uzlaştıklarını açıklamıştı.

Gazze sınırında Mart ayı sonundan bu yana devam eden protesto gösterilerinde en az 149 Filistinli hayatını kaybetti. ABD'nin 14 Mayıs'ta Kudüs'teki büyükelçilik açılışını yaptığı gün binlerce Filistinli ve aktivistler sınır bölgesinde toplanmıştı. Çıkan şiddet olaylarında 58 Filistinli öldürülmüş ve 2 bin 400'ün üzerinde kişi de yaralanmıştı.

DW,AFP,dpa/GA,BÖ

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