"İsrail Halep yakınlarına hava saldırısı düzenledi"

Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail'in Halep yakınlarına hava saldırısında bulunduğunu, Suriye'nin de çok sayıda füze ile saldırıya karşılık verdiğini duyurdu.

SANA'ya konuşan isminin açıklanmasını istemeyen askeri bir yetkili "Hava kuvvetleri savunmaya geçerek, İsrail'in Halep'in kuzeydoğusundaki Şeyh Neccar sanayi bölgesini hedef alan hava saldırısını püskürttü ve bir dizi düşman füzesini düşürdü” dedi.

İnsan Hakları Gözlemevi: Yedi kişi öldü

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada ise İsrail'in hava saldırısında "İran güçleri ile İran'a bağlı gruplara ait bir mühimmat deposunun” hedef alındığı ve bombardımanın "şiddetli patlamaya” yol açtığı belirtildi. Açıklamada en az yedi kişinin öldüğü bildirildi. Saldırıda ölenlerin İranlı savaşçılar ile İran destekli milis gruplarının üyeleri olduğu kaydedildi.

Fransız Haber Ajansı (AFP), İsrail'in hava saldırısının ardından Halep'te elektriklerin kesildiğini aktardı.

İsrail açıklama yapmadı

İsrail ordusundan ise açıklama yapılmadı. Bombardımanın teyit edilmesi halinde, bu İsrail'in Ocak ayından beri Suriye'deki hedeflere düzenlediği ilk saldırı olacak.

Esad rejimine destek veren İran'ın Suriye'deki nüfuzu İsrail'de rahatsızlık yaratıyor. Bölgede İran'ı büyük bir tehdit olarak gören İsrail, Suriye'de İran ve aralarında Hizbullah'ın da bulunduğu İran'a bağlı milislere ait askeri hedeflere sıklıkla hava saldırıları düzenliyor.

AFP,rtr,dpa/JD,SSB

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