İsrail Golan Tepeleri'ne tank takviyesi yaptı

Suriyeli mültecileri ülkeye almayacağını açıklayan İsrail, Suriye ordusunun Dera'daki operasyonundan kaçan on binlerce sivilin sığındığı Golan Tepeleri sınırına tank ve askeri birlik takviyesi yaptı.

İsrail ordusundan Pazar günü yapılan açıklamada, Suriye sınırındaki güvenliğin arttırıldığı ve İsrail askerlerinin Golan Tepeleri'ndeki gelişmelere karşı hazır olduğu bilgisi verildi.

Açıklamada, "İsrail ordusu Suriye savaşına müdahil olmama politikasına bağlı kalacak ancak İsrail'in egemenliğine zarar verilmesi ya da İsrailli sivilleri tehdit edecek bir durum olması karşısında kararlı şekilde tepki verecektir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca sınır bölgesine sığınan Suriyelilere yönelik insani yardımın sürdürüleceği belirtildi. Suriye ordusunun Dera vilayetindeki operasyonu sürerken, sınırına getirilen yaralı Suriyelilere İsrail’de tıbbı müdahale yapıldığı belirtildi. İsrail ordusunun Golan Tepeleri'nde sürdüğü ve "İyi Komşu" adı verilen misyon kapsamında 6 Suriyeli'nin tedavi edildiği belirtildi.

Dördü çocuk 6 Suriyeli İsrail'de tedavi ediliyor

Misyonda görevli bir İsrailli komutan, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, sınır bölgesinde yaklaşık bin 800 Suriyeli aile olduğu bilgisini verdi. Komutan İsrail'de dördü ebeveynleri çatışmalarda ölen çocuk olmak üzere 6 Suriyelinin tedavi edildiğini ve gelecek günlerde daha fazla yaralı gelmesine karşı hazırlıklı olduklarını ifade etti. Sözkonusu yaralı çocuklardan altı ve yedi yaşlarındaki iki çocuğun hayati tehlikesi olduğu bilgisi verildi.

İsrailli komutan ayrıca çocukların tedavilerinin ardından yeniden Suriye'ye ailelerinin yanına gönderileceğini de sözlerine ekledi. "İyi Komşu" misyonu kapsamında son altı yıl içinde yaklaşık 3 bin 500 Suriyelinin İsrail'de tedavi edildiği belirtildi. Bu süre içinde yaklaşık bin 300 Suriyeli çocuğun da işitme ve diyabet gibi sağlık sorunları nedeniyle uzman doktorlara gösterilmek üzere günü birlik İsrail'e alındığı belirtildi.

300 çadır 30 ton gıda

İsrail, Dera'daki çatışmalardan kaçarak Golan Tepeleri'ne sığınan on binlerce Suriyeliyi ülkeye kabul etmeyeceklerini ancak insani yardım sağlayacaklarını açıklamıştı. Bu kapsamda sınır bölgesine 300 çadır ve 30 tonun üzerinde gıda maddesi, ilaç, kıyafet ve ayakkabı gönderildiği belirtildi.

BM'ye göre Dera'dan kaçanların sayısı 66 bine ulaştı. Suriyelilerin İsrail ve Ürdün sınırlarına sığındıkları bildiriliyor. İç savaşın başlamasından bu yana BM verilerine göre 650 bin, resmi olmayan hükümet verilerine göre 1 milyon 300 bin Suriyelinin sığındığı ürdün de artık Suriyeli kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.



DW/dpa, GA/GY

© Deutsche Welle Türkçe