 İsrail Gazze′de birçok noktayı vurdu | DÜNYA | DW | 15.03.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

İsrail Gazze'de birçok noktayı vurdu

Perşembe akşamı Gazze Şeridi'nden atılan füzeler sonrası İsrail Hamas hedeflerini vurduğunu açıkladı. Gazze'nin İsrail sınırında her cuma düzenlenen protesto gösterileri iptal edildi.

Gazze Şeridi

İsrail Gazze Şeridi'nde 100'den fazla noktayı vurdu

Filistin topraklarındaki Gazze Şeridi'nden Perşembe günü akşam saatlerinde ateşlenen ve bir kısmının Tel Aviv kentini hedef aldığı düşünülen füze saldırısı sonrası İsrail Hamas'a ait 100 kadar hedefi vurduğunu açıkladı.

Gece boyunca Gazze Şeridi'ndeki hedefleri vuran İsrail savaş uçakları, Hamas'ın füze ve insansız hava aracı üretimi için kullandığı öne sürülen noktaları imha etti.

Cuma günü erken saatlerde Mısır'ın arabuluculuğu ile gerilim düşerken, İsrail medyasında çıkan haberlere göre füzeler bakım sırasında yanlışlıkla ateşlendi. Yanlışlığın teknik bir arızadan mı yoksa insan hatasından mı kaynaklandığı henüz bilinmiyor. İsrail ordusu ise füzelerin yanlışlıkla ateşlendiği iddiası ile ilgili yorum yapmadı.

Gazze'nin yönetimini elinde bulunduran Hamas ve silahlı İslami Cihad Hareketi saldırıyı üstlenmezken, İsrail ordusu füzelerin Hamas tarafından atıldığını öne sürdü.

Gazze'de dört yaralı

Gaze Şeridi'nden ateşlenen füzelerin İsrail tarafında düştüğü noktalarda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken, Gazze'deki sağlık görevlilerinin ifadelerine göre İsrail'in missillemesi neticesinde dört kişi yaralandı. Şerit'in güneyindeki Refah yerleşiminde bir kadın ve kocasının yaralılar arasında olduğu açıklandı.

Perşembe akşamından beri yaşananlar üzerine bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İran'ı hedef göstererek, İsrail'e saldıranların "Kukla oynatıcısı Tahran tarafından silahlandırıldığını ve finanse edildiğini" ifade etti.

Dışişleri Bakanı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ayrıca "Müttefikimizin yanındayız. İsrail'in kendi vatandaşlarını koruma hakkı vardır" ifadesini kullandı.

İsrail'de yaklaşan seçimler

Perşembe akşamından beri yaşanan gelişmeler Başbakan Benyamin Netanyahu'nun tekrar seçilmek için aday olduğu 9 Nisan seçimleri öncesinde hassas bir döneme denk geldi.

Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin 30 Mart 2018'den beri her cuma İsrail sınırındaki protesto gösterilerine katılmasının birinci yıldönümü yaklaşırken, taraflar şiddeti tırmandırmamaya gayret gösteriyor.

Söz konusu protesto gösterilerinde İsrail ordusunun orantısız güç kullanımı uluslararası tepkilere neden oluyor. Birleşmiş Milletler'in yaşanan şiddet ve ölüm olaylarını araştırmak üzere oluşturduğu komisyon şubat ayında raporunu tamamlayarak 189 Filistinlinin ölümü ile 9 binden fazlasının yaralanmasının savaş suçu sayılabileceğini açıklamıştı.

2009 yılından beri İsrail'i yöneten Netanyahu, 9 Nisan'daki seçimlerde dördüncü kez Başbakan seçilmek için yarışacak.

DW,AP,AFP/ÇÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

İsrail Gazze’ye hava saldırısı düzenledi

İsrail, Gazze’nin kuzeyinde Hamas’a ait askeri hedefler ile iki tekneye hava saldırısı düzenledi. Filistin tarafından yapılan açıklamada, saldırıda yaralanan olmadığı belirtildi. (10.03.2019)  

Netanyahu rüşvet ve yolsuzluktan yargılanabilir

İsrail'de başsavcı işadamlarından pahalı hediyeler kabul ettiği ve görevini kötüye kullandığı öne sürülen Başbakan Netanyahu hakkında soruşturma açılabileceğini bildirdi. Netanyahu suçlamaları canlı yayında reddetti. (28.02.2019)  

BM: İsrail'in 189 Filistinliyi öldürmesi savaş suçu sayılabilir

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail askerlerinin 2018’de Gazze Şeridi’ndeki gösterilerde 189 Filistinliyi öldürüp 9 binden fazla Filistinliyi ise yaralamasının savaş suçu sayılabileceğini açıkladı. (28.02.2019)  

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail ordusu, Gazze'den Aşkelon kentine atılan roketi gerekçe gösterek Hamas hedeflerini vurduğunu açıkladı. (07.01.2019)  

İsrail nisanda erken seçime gidiyor

İsrail'in yaklaşık bir aydır krizle boğuşan koalisyon hükümeti, parlamentoyu feshetme ve erken seçime gitme kararı aldı. Seçim 9 Nisan 2019’da yapılacak. (24.12.2018)  

Netanyahu: Bize saldıran hayatıyla öder

Batı Şeria'da iki İsrail askerinin öldürülmesi sonrasında Ramallah'a giriş-çıkışlar kapatıldı. Başbakan Netanyahu "Bize saldıran hayatıyla öder" açıklaması yaptı. (13.12.2018)  

Benzer içerik

Israelische Luftangriffe auf Gazastreifen

İsrail Gazze’ye hava saldırısı düzenledi 10.03.2019

İsrail, Gazze’nin kuzeyinde Hamas’a ait askeri hedefler ile iki tekneye hava saldırısı düzenledi. Filistin tarafından yapılan açıklamada, saldırıda yaralanan olmadığı belirtildi.

Israel Premierminister Benjamin Netanjahu

Türkiye ile İsrail arasında karşılıklı suçlamalar 13.03.2019

İsrail Başbakanı Netanyahu, İbrahim Kalın'ın "ırkçılık" suçlamasına yanıt verdi. Netanyahu, "diktatör" olarak tanımladığı Erdoğan'ı "İsrail demokrasisine saldırmakla" itham etti. Erdoğan, “Netanyahu sen zalimsin” dedi.

Golan Höhen israelische Soldaten Syrien

ABD Golan Tepeleri için "İsrail işgali altında" tanımını kullanmadı 13.03.2019

ABD'nin yayınladığı bir raporda Golan Tepeleri için "İsrail işgali altındaki" değil "İsrail kontrolü altındaki" bölge tanımlaması kullanıldı. Washington "İfade değişikliğidir, politika değişikliği değildir" dedi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei Mevlüt Cavusoglu, Außenminister in Ankara (picture-alliance/Anadolu Agency/F. Aktas)

Çavuşoğlu ve Oktay Yeni Zelanda'ya gidiyor

Brüksel'deki basın toplantısında AB'yi İslamofobi ile mücadelede yetersiz kalmakla eleştiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile birlikte cami saldırısının yaşandığı Yeni Zelanda'ya gidecek.  

FOTO-GALERİ

Karneval in Deutschland 2019 Düsseldorf (Reuters/W. Rattay)

Karnavalın siyasi hiciv geleneğinden bu yıl nasibini alanlar

Almanya’da karnaval eğlencesi "Rosenmontag" geçidiyle doruk noktasına ulaştı.  