İsrail Gazze'de birçok noktayı vurdu

Filistin topraklarındaki Gazze Şeridi'nden Perşembe günü akşam saatlerinde ateşlenen ve bir kısmının Tel Aviv kentini hedef aldığı düşünülen füze saldırısı sonrası İsrail Hamas'a ait 100 kadar hedefi vurduğunu açıkladı.

Gece boyunca Gazze Şeridi'ndeki hedefleri vuran İsrail savaş uçakları, Hamas'ın füze ve insansız hava aracı üretimi için kullandığı öne sürülen noktaları imha etti.

Cuma günü erken saatlerde Mısır'ın arabuluculuğu ile gerilim düşerken, İsrail medyasında çıkan haberlere göre füzeler bakım sırasında yanlışlıkla ateşlendi. Yanlışlığın teknik bir arızadan mı yoksa insan hatasından mı kaynaklandığı henüz bilinmiyor. İsrail ordusu ise füzelerin yanlışlıkla ateşlendiği iddiası ile ilgili yorum yapmadı.

Gazze'nin yönetimini elinde bulunduran Hamas ve silahlı İslami Cihad Hareketi saldırıyı üstlenmezken, İsrail ordusu füzelerin Hamas tarafından atıldığını öne sürdü.

Gazze'de dört yaralı

Gaze Şeridi'nden ateşlenen füzelerin İsrail tarafında düştüğü noktalarda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken, Gazze'deki sağlık görevlilerinin ifadelerine göre İsrail'in missillemesi neticesinde dört kişi yaralandı. Şerit'in güneyindeki Refah yerleşiminde bir kadın ve kocasının yaralılar arasında olduğu açıklandı.

Perşembe akşamından beri yaşananlar üzerine bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İran'ı hedef göstererek, İsrail'e saldıranların "Kukla oynatıcısı Tahran tarafından silahlandırıldığını ve finanse edildiğini" ifade etti.

Dışişleri Bakanı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ayrıca "Müttefikimizin yanındayız. İsrail'in kendi vatandaşlarını koruma hakkı vardır" ifadesini kullandı.

İsrail'de yaklaşan seçimler

Perşembe akşamından beri yaşanan gelişmeler Başbakan Benyamin Netanyahu'nun tekrar seçilmek için aday olduğu 9 Nisan seçimleri öncesinde hassas bir döneme denk geldi.

Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin 30 Mart 2018'den beri her cuma İsrail sınırındaki protesto gösterilerine katılmasının birinci yıldönümü yaklaşırken, taraflar şiddeti tırmandırmamaya gayret gösteriyor.

Söz konusu protesto gösterilerinde İsrail ordusunun orantısız güç kullanımı uluslararası tepkilere neden oluyor. Birleşmiş Milletler'in yaşanan şiddet ve ölüm olaylarını araştırmak üzere oluşturduğu komisyon şubat ayında raporunu tamamlayarak 189 Filistinlinin ölümü ile 9 binden fazlasının yaralanmasının savaş suçu sayılabileceğini açıklamıştı.

2009 yılından beri İsrail'i yöneten Netanyahu, 9 Nisan'daki seçimlerde dördüncü kez Başbakan seçilmek için yarışacak.

DW,AP,AFP/ÇÖ,EC

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