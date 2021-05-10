İsrail Gazze'de 130 "askeri hedefi" vurdu

İsrail ve Filistin arasında Salı sabahı da karşılıklı roket ve hava saldırıları devam etti. İsrail, Mescid-i Aksa'daki olaylar nedeniyle Filistinli militan grupların gerçekleştirdiği roket saldırılarına misilleme olarak düzenlediği hava saldırılarını Salı sabahı da sürdürdü.

İsrail ordusu Gazze'de 130 "askeri hedefi" vurduğunu ve 15 "Hamas ve İslami Cihad militanın" saldırılarda öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ordu sözcüsü Jonathan Conricus gazetecilere yaptığı açıklamada "Çoğunluğu Hamas'a ait 130 askeri hedefi vurduk" dedi. Conricus "Tahminlerimize göre 15 Hamas ve İslami Cihad militanını öldürdük" ifadelerini kullandı.

24 ölü, 700'den fazla yaralı

İsrail’in hava saldırılarında dokuzu çocuk 24 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildiyor. Son 24 saatte Mescid-i Aksa ve çevresinde İsrailli güvenlik güçleriyle Filistinliler arasındaki çatışmalar da 700’den fazla kişinin yaralandığı bunlardan 500’ünün hastanede tedavi gördüğü belirtiliyor.

Pazartesi günü de Mescid-i Aksa'da olaylar çıkmıştı

Gazze'deki Hamas militanları, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesi nedeniyle İsrail'e yönelik roket saldırıları düzenledi. Salı sabahı itibariyle Hamas ve diğer grupların Gazze'den 200'den fazla roket attığı belirtiliyor. İsrail ordusu Salı sabahı roket saldırılarında altı İsrailli sivilin yaralandığını duyurdu.

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi de dün Doğu Kudüs'teki olayları görüşmek için acil olarak toplanmıştı. Ancak bir açıklama yapılmadı. ABD'nin kamuoyu önünde yapılacak açıklamaların ters etki yapacağı endişesi taşıdığı belirtiliyor.

Gazze'den de İsrail'e roket saldırıları düzenlendi

Ramazan ayında gerginlik arttı

Ramazan ayının başından ve Filistin'de parlamento seçimlerinin ertelenmesinden bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık gerginlik ve şiddet olayları yaşanıyor. Birçok Filistinlinin İsrail polisinin Eski Şehrin bir kısmını toplanmaları önlemek için kordon altına alması nedeniyle öfkeli olduğu belirtiliyor.

İsrailli güvenlik güçleri ile Filistinliler arasında Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa çevresinde Cuma akşamı başlayan gerginliğin Doğu Kudüs'te bulunan Şeyh El-Cerrah mahallesindeki Filistinli ailelerinin evlerinin boşaltılma tehdidinin de etkili olduğu belirtiliyor. Yahudi yerleşimciler bu bölgede kendilerinin oturma hakkı olduğunu savunuyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi'nin Şeyh El-Cerrah mahallesindeki tahliyelerle ilgili Pazartesi günü karar vermesi bekleniyordu. Ancak çıkan olayların ardından mahkeme kararı ertelediğini duyurmuştu.

İsrail polisi geçtiğimiz haftalarda Filistinliler'in oruçlarını Doğu Kudüs'teki Şam Kapısı'nda açma girişimlerini engellemiş, bu sırada Filistinlilere plastik mermi ile müdahalede bulunmuştu.

İsrail ve Filistin arasında Kudüs'ün statüsü konusundaki gerginlik çok eskilere dayanıyor. İsrail 1967 yılındaki savaş sonrasında işgal ettiği Doğu Kudüs dahil kentin tamamını başkenti olarak görüyor. Filistinliler ise Doğu Kudüs'ü başkentleri olarak görüyor.

AFP,AP/SSB, JD

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