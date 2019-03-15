 İsrail Gazze Şeridi′ni vurdu | DÜNYA | DW | 25.03.2019

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DÜNYA

İsrail Gazze Şeridi'ni vurdu

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ndeki Hamas noktalarını bombaladı. Saldırı, Pazartesi sabahı Gazze'den atılan ve Tel Aviv'e isabet eden füzeye misilleme olarak yapıldı.

Israel | Raketenangriff auf Gaza (Reuters/A. Zakot)

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ABD Başkanı Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesinde İsrail'in Golan'daki egemenliğini tanıyan bir kararname imzalayacağı iddia edilirken, Netanyahu roket saldırısı nedeniyle ziyaretini kısa kesecek. (25.03.2019)

ABD Başkanı Donald Trump'ın işgal altındaki Suriye toprakları olan Golan Tepeleri'ndeki İsrail egemenliğini tanımanın zamanı geldi demesi sonrası bölgedeki mevcut durumu ve önemini mercek altına aldık. (22.03.2019)

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ndeki Hamas yerleşkelerine hava saldırısı gerçekleştirdi. Tanıkların ifadelerine göre Gazze'nin kuzeyindeki iki noktayı hedef alan saldırılarda binaların önceden boşaltılması dolayısıyla ölen ya da yaralanan olmadı.

Pazartesi günü erken saatlerde Gazze Şeridi'nden yapılan ve İsrail'in Tel Aviv kenti yakınlarına isabet eden füze saldırısına misilleme olarak yapılan bombalamada bölgeyi kontrol eden Hamas örgütünün askeri yerkeşkeleri hedef alındı.

Hamas'ın üstlenmediği füze saldırısında yedi İsrailli yaralanırken, Gazze'ye hava harekâtı, ABD'de bulunan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun resmi ziyareti sırasında yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'ne ilişkin kararnamesini açıkladığı esnada konuşan Netanyahu ülkesinin "bu alçak saldırıya güçlü bir yanıt verdiğini" söyledi.

Netanyahu daha önce Tel Aviv saldırısı nedeniyle ABD ziyaretini kısa keseceğini ve ülkesine döneceğini açıklamıştı.

Guterres: Endişeliyiz

Pazartesi sabahı Gazze Şeridi'nden yapılan füze saldırısı yerleşim yerlerini de hedef aldı

Pazartesi sabahı Gazze Şeridi'nden yapılan füze saldırısı yerleşim yerlerini de hedef aldı

Pazartesi günü bölgede yaşanan gelişmeler üzerine Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric bir açıklama yaptı. Dujarric, Genel Sekreter'in Gazze'deki gelişmelerden dolayı "büyük endişe" taşıdığını belirtti ve tüm taraflara itidal çağrısında bulundu.

"Bugün Gazze'den İsrail'e atılan füze ciddi ve kabul edilemez bir ihlaldir. Gazze'nin vurulmasına ilişkin son gelişmelerden de haberimiz var" ifadesini kullanan Sözcü, gerilimi yatıştırmak için Mısır ve diğer taraflarla çalışmayı sürdürdüklerini kaydetti.

İsrail ise Gazze'deki saldırısı öncesi Tel Aviv'e düşen füzeye kararlı bir karşılık vereceğini açıklamış ve sınıra iki tugay göndermişti. Ayrıca şeride giriş çıkışlar kapatılmış ve Akdeniz'de Filistinli balıkçıların faaliyetleri için teknelerine tanınan mesafeyi de düşürmüştü.

İsrail'de yaklaşan seçimler

Bugünkü çatışmalar İsrail'de 9 Nisan'da düzenlenecek genel seçimler öncesinde yaşandı. İsrail'de başbakan olmak için tekrar yarışan ve adı yolsuzluk soruşturmalarına karışan Netanyahu için zor geçmesi beklenen seçimlerde merkezdeki aday Benny Gantz güç kazanıyor.

Böylesine hassas bir dönemde tekrar seçilme hedefi taşıyan Netanyahu'nun Hamas'a karşı kapsamlı bir harekâta girişmesinin sonuçlara nasıl yansıyacağı bilinmese de ülkede 10 yıldır iktidarda olan Başbakan'a karşı sesler giderek yükseliyor.

DW,rtr,AFP/ÇÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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