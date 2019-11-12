 İsrail Gazze Şeridi′ndeki Hamas mevkilerini vurdu | DÜNYA | DW | 27.11.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

İsrail Gazze Şeridi'ndeki Hamas mevkilerini vurdu

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketlere misilleme olarak Gazze Şeridi'ndeki Hamas mevkilerine saldırı düzenledi.

Israel | Palästina | Angriff (Getty Images/AFP/S. Khatib)

Filistinli grupların İsrail topraklarına füze atmasına misilleme olarak İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde radikal İslamcı Hamas'ın bulunduğu birçok mevkiyi bombaladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada vurulan hedefler arasında bir silah fabrikasının ve bir yeraltı tünelinin de bulunduğu belirtildi.

İsrail ordusunun verdiği bilgilere göre, Salı akşamı Gazze Şeridi’nden İsrail’e iki roket atıldı. Roketlerden birinin İsrail’in hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından durdurulduğu kaydedildi.

Ordunun Twitter hesabından yapılan açıklamada "Gazze'den İsrailli sivillere bu gece atılan roketlere yanıt olarak savaşçı jetlerimiz Gazze'deki Hamas terör hedeflerini vurdu. Hamas İsraili sivillere karşı edimlerinin sonuçlarına katlanacak” denildi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Filistinli kaynaklar da Hamas'a ait en az iki ve İslami Cihad’a ait en az bir mevkinin vurulduğunu belirtti.

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Tugayları'nın komutanı olan 42 yaşındaki Baha Ebu'l Ata 12 Kasım tarihinde İsrail'in Gazze'deki evine düzenlediği hava saldırısında eşiyle birlikte öldürülmüştü. İslami Cihad ve Hamas'ın buna karşılık vermesi üzerine Gazze Şeridi'nde tansiyon yükselmişti. İsrail ordusu Filistinli grupların misilleme olarak yaklaşık 450 roket attığını açıklamıştı. İki gün süren çatışmalarda en az 34 Filistinli hayatını kaybederken Birleşmiş Milletler ve Mısır'ın arabuluculuğuyla 14 Kasım tarihinde varılan ateşkes taraflar tarafından sık sık ihlal edildi.

AFP / EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

İsrail Suriye'den yapılan füze saldırısına misilleme yaptı

İsrail Suriye'de bulunan İran Devrim Muhafızları'na ait çok sayıda hedefi ve Suriye hava savunma bataryalarını savaş uçakları ile vurduğunu açıkladı. (20.11.2019)  

Benzer içerik

Palästina Baha Abu Al-Ata bei israelischem Angriff getötet

İsrail İslami Cihad komutanını öldürdü 12.11.2019

İsrail’in Filistin İslami Cihad Hareketi’nin silahlı kanadının komutanlarından Beha Ebu’l Ata’yı öldürmesinin ardından bölgede tansiyon yükseldi. İsrail ordusu, Gazze’den roket atışı yapıldığını duyurdu.

Gazastreifen | Trümmer eines Hauses nach israelischem Raketenangriff

Die Welt: İsrailli yerleşimcilerin ürünlerine özel etiket şartı kararı bir utanç 13.11.2019

Alman gazeteleri İsrail ordusunun İslami Cihad komutanını öldürmesiyle tırmanan gerginliği ve Avrupa Adalet Divanı'nın İsrailli yerleşimcilerin ürünlerine özel etiket uygulanması kararını yorumluyor.

Gazastreifen | Trümmer eines Hauses nach israelischem Raketenangriff

13.11.2019 - Alman basınından özetler 13.11.2019

Alman gazeteleri İsrail ordusunun İslami Cihad komutanını öldürmesiyle tırmanan gerginliği ve Avrupa Adalet Divanı'nın İsrailli yerleşimcilerin ürünlerine özel etiket uygulanması kararını yorumluyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

Pompeo: Türkiye'nin S-400’leri test etmesi endişe verici

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye’nin S-400’leri test etmesini "endişeyle" karşıladığını ifade etti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ise "S-400'lerin NATO güvenlik sistemlerine entegre edilmeyeceğini" açıkladı.   

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

The science of horror  