İsrail Gazze Şeridi'ndeki Hamas mevkilerini vurdu

Filistinli grupların İsrail topraklarına füze atmasına misilleme olarak İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde radikal İslamcı Hamas'ın bulunduğu birçok mevkiyi bombaladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada vurulan hedefler arasında bir silah fabrikasının ve bir yeraltı tünelinin de bulunduğu belirtildi.

İsrail ordusunun verdiği bilgilere göre, Salı akşamı Gazze Şeridi’nden İsrail’e iki roket atıldı. Roketlerden birinin İsrail’in hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından durdurulduğu kaydedildi.

Ordunun Twitter hesabından yapılan açıklamada "Gazze'den İsrailli sivillere bu gece atılan roketlere yanıt olarak savaşçı jetlerimiz Gazze'deki Hamas terör hedeflerini vurdu. Hamas İsraili sivillere karşı edimlerinin sonuçlarına katlanacak” denildi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Filistinli kaynaklar da Hamas'a ait en az iki ve İslami Cihad’a ait en az bir mevkinin vurulduğunu belirtti.

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Tugayları'nın komutanı olan 42 yaşındaki Baha Ebu'l Ata 12 Kasım tarihinde İsrail'in Gazze'deki evine düzenlediği hava saldırısında eşiyle birlikte öldürülmüştü. İslami Cihad ve Hamas'ın buna karşılık vermesi üzerine Gazze Şeridi'nde tansiyon yükselmişti. İsrail ordusu Filistinli grupların misilleme olarak yaklaşık 450 roket attığını açıklamıştı. İki gün süren çatışmalarda en az 34 Filistinli hayatını kaybederken Birleşmiş Milletler ve Mısır'ın arabuluculuğuyla 14 Kasım tarihinde varılan ateşkes taraflar tarafından sık sık ihlal edildi.

AFP / EC, JD

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