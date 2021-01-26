 İsrail Filistinlilere 5 bin doz aşı gönderecek | DÜNYA | DW | 31.01.2021

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DÜNYA

İsrail Filistinlilere 5 bin doz aşı gönderecek

İsrail, Birleşmiş Milletler'in baskısı üzerine Filistin bölgeleri Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki tıbbi personelin aşılanması için bölgeye 5 bin doz koronavirüs aşısı gönderileceğini açıkladı.

İsrail, Filistin bölgelerine de aşı gönderileceğini açıkladı

İsrail, Filistin bölgelerine de aşı gönderileceğini açıkladı

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinli sağlık personelinin aşılanması için 5 bin doz aşı gönderileceği bildirildi. Açıklamaya göre, sevkiyat için İsrail'in aşı stokları kullanılacak. Savunma Bakanlığı aşı sevkiyatının gerekçesine ilişkin bir açıklama yapmadı.

Aşı kampanyasının başladığı aralık ayından bu yana 9 milyon nüfuslu İsrail'de 3 milyon kişi iki dozluk koronavirüs aşısının ilk dozu ile aşılandı. Dünyanın en hızlı aşı kampanyasını yürüten İsrail'de işgal altında tutulan Filistin bölgeleri Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde ise aşılama henüz başlamadı.

Uluslararası baskı vardı

Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, geçen hafta İsrail hükümetine bir çağrı yaparak Filistinliler için koronavirüs aşılarının kolaylaştırılmasını istemiş ve buna "İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini" gerekçe göstermişti. İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) ve Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) de İsrail'in uluslararası insani hukuk doğrultusunda işgalci güç olarak, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin aşılanması konusunda sorumluluk taşıdığı hatırlatmasını yapmıştı.

Filistin Özerk Yönetimi, aralarında Rus aşısı Sputnik V'nin de bulunduğu dört şirket ile koronavirüs aşısı sevkiyatı anlaşması imzaladığını duyurdu. Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki halkın yüzde 70'inin aşılanmasına yetmesi düşünülen sevkiyatın ilk bölümünün gelecek günlerde bölgeye ulaşması bekleniyor.

İsrail, dünyada aşılamanın hızla yürütüldüğü ülkeler arasında ön sıralarda yer alıyor

İsrail, dünyada aşılamanın hızla yürütüldüğü ülkeler arasında ön sıralarda yer alıyor

Netanyahu'nun iki ayaklı stratejisi: Aşılama ve kapanma

Aşılamanın hızla yürütüldüğü İsrail'de salgın tedbirlerinin gevşetilmesi talepleri de artıyor. İsrailli bir yetkili, ülkenin nüfusun üçte birinin aşılanması halinde koronavirüs krizini aşmaya başlayacağını söyledi. Başbakan Benyamin Netanyahu, aşılamanın hızlı bir şekilde yürütülmesini istemiş ve kapanma ile birlikte uygulanan önlemlerle birlikte şubat ayına kadar ekonominin yeniden açımasını hedeflemişti.

Koronavirüs pandemisinin başlangıcından bu yana İsrail'de 641 bin vaka ve 4 bin 700 ölüm kayıtlara geçti. Filistin sağlık makamları  da Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde 157 bin koronavirüs vakası ve buna bağlı olarak bin 800 ölüm meydana geldiğini bildirdi.

Reuters,AFP/BÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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