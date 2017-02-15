İsrail, Filistinli mahkûmlardan son ikisini de yakaladı

İsrail ordusu, iki hafta önce ülkenin en yüksek güvenlikli hapishanesinden kaçan altı Filistinli mahkûmdan geriye kalan son ikisinin de bugün yakalandığını duyurdu.

İsrail ordusu, iki mahkûmun Batı Şeria'daki Cenin kentinde, "doğru istihbarat” sayesinde yakalandığını duyurdu.

Filistin medyası İsrail kolluk kuvvetleri Cenin şehrine girdiğinde çatışmalar yaşandığını yazdı, ancak İsrail polisi iki mahkum Munadil Nafayat ve Iham Kamamji'nin direniş göstermeden teslim olduğunu iletti. Mahkûmlardan Kamamji'nin babası, İsrail ordusu evi sardığında oğlunun arayıp ev sahiplerini tehlikeye sokmamak için teslim olacağını söylediğini aktardı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, mahkûmların yakalanmasını sağlayan operasyonun "etkileyici, gelişmiş ve hızlı” olduğunu ifade etti.

Altı Filistinli mahkûm, 6 Eylül günü İsrail'deki Gilboa cezaevinden tünel kazarak kaçmıştı.Dördü geçen hafta yakalanmıştı. Son kalan iki mahkûmu bulmak için polis birimlerinin yanı sıra iç istihbarat servisi Şin Bet ve İsrail ordusundan özel kuvvetler çalışıyordu.

Çoğu İslami Cihad Hareketi ile ilişkili olan mahkûmların kaçışı Filistinde kutlamalara neden olmuştu. Olay, aynı zamanda İsrail'in güvenlik zafiyeti sorununu gündeme taşımıştı.

AP / AI, EC

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