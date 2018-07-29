İsrail Filistin'e 10 ton mektup ve paket gönderiyor

İsrail'in Filistin bölgelerine gönderilen postalara uyguladığı yaklaşık sekiz yıl süren ambargoyu kaldırmasının ardından 10 ton civarındaki mektup ve paketleri ayırma işlemleri sürüyor. Filistinli posta görevlilerinin yıllardır Ürdün'de tutulan mektup ve paketleri ayırmak için fazla mesai yaptığı belirtiliyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan yetkililer, İsrail'in 2010 yılından beri Ürdün üzerinden Batı Şeria'ya girişini engellediği postanın bir kereye mahsus bir anlaşmayla dağıtımına başlandığını kaydetti.

Filistinli Telekomünikasyon Bakanı Allam Musa, postaların dağıtımının engellendiği ve posta hizmetlerine ilişkin anlaşmanın geciktirildiği gerekçesiyle İsrail'i suçladı.

İsrail tarafından yapılan açıklamada ise mektup ve paketlerin gönderildiği doğrulanarak, posta hizmetlerine ilişkin anlaşmanın uygulanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Ancak anlaşma hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.

İsrail Savunma Bakanlığı'nın Filistin bölgelerindeki sivil koordinasyondan sorumlu olan birimi COGAT tarafından yapılan açıklamada ise posta hizmetlerine ilişkin "yaklaşık bir yıl önce” üzerinde mutabakata varılan anlaşma çerçevesinde iyi niyet göstergesi olarak mektup ve paketlerin dağıtımına izin verildiği bildirildi.

Türkiye'den gönderilen tekerlekli sandalye

Batı Şeria'daki Eriha kentinde bulunan posta ayırma merkezinde, mektupların yanı sıra ilaçtan tekerlekli sandalyeye kadar farklı ürünler içeren paketler bulunuyor. Filistinliler tarafından ısmarlanan ve sahiplerine henüz ulaşmayan ürünler arasında 2015 yılında Türkiye'den Gazze Şeridi'ne gönderilen bir tekerlekli sandalyenin de bulunduğu belirtiliyor.

Eriha'daki mektup ve paket ayırma merkezinde görevli Ramazan Gazavi, AFP'ye yaptığı açıklamada, bazı ürünlerin gönderilmesinin güvenlik gerekçesi ile engellendiğini bazılarının ise idari nedenlerle sahiplerine ulaştırılmadığının anlaşıldığını dile getirdi. "İsrail'in birkaç gün önce Ürdün'de bekleyen 10 tondan fazla postanın gönderilmesine izin verdiğini” hatırlatan Gazavi, mektup ve paketlerin ayrılması için iki haftadan fazla süreye ihtiyaç olduğunu ifade etti.

AFP/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe