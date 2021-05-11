 İsrail-Filistin çatışması: Can kaybı artıyor | DÜNYA | DW | 13.05.2021

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DÜNYA

İsrail-Filistin çatışması: Can kaybı artıyor

İsrail ordusu, Gazze'ye kara operasyonu düzenleme hazırlığında olduğunu bildirdi. Gazze'de can kaybı 83'e yükseldi. İsrail ve Filistinliler arasında artan şiddet nedeniyle uluslararası düzeyde endişeler de artıyor.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in hava saldırıları sonucu bazı binalar yıkıldı

Gazze Şeridi'nde İsrail'in hava saldırıları sonucu bazı binalar yıkıldı

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de devam ediyor. İsrail'in bugün Gazze sınırına kara birliklerini yerleştirdiği bildiriliyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Yarbay Jonathan Conricus yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze sınırında birliklerini hazır tuttuğunu belirterek "kara operasyonu yapma hazırlığında" olduklarını kaydetti. Conricus "Genel Kurmay Başkanı bu hazırlıkları denetliyor ve yönetiyor" dedi.

Karşılıklı saldırılar devam ediyor

Hamas, Gazze Şeridi'nden İsrail topraklarını hedef alan roket saldırılarını sabaha kadar sürdürdü. İsrail polisi, Filistin tarafından atılan bir roketin Tel Aviv'de bir binanın yakınına düştüğünü ve beş kişinin yaralanmasına neden olduğunu açıkladı. Kentte binlerce kişi sığınaklara kaçtı. İsrail, saldırıların başladığı Pazartesi gününden bu yana Filistin tarafından bin 600 civarında roket atıldığını açıkladı.

İsrail ordusu saldırılar sonucu yedi İsraillinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Gazze'de can kayıpları artıyor

İsrail Perşembe günü hava saldırılarına devam ediyor. Hava saldırılarında Gazze'nin merkezindeki altı katlı bir apartmanın isabet aldığı belirtildi. Gazzeli doktorlar İsrail'in füze saldırısında bir kişinin öldüğünü açıkladı.

Hamas'ın kontrolü altındaki Gazze'de, bölgeki sağlık yetkililerin yaptığı açıklamaya göre yaşamını yitirenlerin sayısı 83'e yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında 17 çocuğun da olduğunu belirten yetkililer, 487 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin dün gece zehirli gaz olduğundan şüphelendikleri bir madde soluduktan sonra öldükleri düşünülen kişilerin ölüm nedenini araştırdıkları bildirildi.

Çarşamba günü İsrail hava saldırılarında üst düzey bir Hamas yetkilisini öldürmüştü ve bazı binaları bombalamıştı. Hamas lideri İsmail Haniyeh "Düşmanla ihtilaf açık uçlu" ifadelerini kullandı.

Batı Şeria'da da Filistinliler, protesto gösterileri düzenledi

Batı Şeria'da da Filistinliler, protesto gösterileri düzenledi

İki taraf arasındaki çatışmaların diğer şehirlere de sıçradığı ve Arap azınlık ile Yahudi İsrailliler arasında bazı şehirlerde şiddet olaylarının tırmanmaya başladığı aktarılıyor.

Uluslarası endişeler artıyor

Çatışmalarla birlikte diplomatik girişimler de devam ediyor. Washington'un şiddet kontrolden çıkması endişesiyle bölgeye elçi Hady Amr'ı göndermeyi planladığı belirtiliyor.

ABD Başkanı Joe Biden çatışmaların "er ya da geç bitmesini" umduğunu kaydetti.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Gazze'deki diğer gruplar ve "Hamas'ın askeri yetkinliklerini vurmaya devam edeceklerini" söyledi. Hamas, İsrail ve ABD tarafından "terör örgütü" olarak kabul ediliyor.

Netanyahu'nun Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve görüşmede Biden'a "İsrail'in kendini savunmaya hakkı olduğunu" söylediği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Pazartesi gününden bu yana iki kez kapalı kapılar ardında video konferans yöntemiyle toplandı, ancak İsrail'in müttefiki ABD'nin ortak bir deklerasyon yapılmasına "tansiyonu düşürmeye yardımı olmayacağı" savıyla karşı çıktığı belirtiliyor.

Öte yandan İngiliz Havayolları British Airways ve Alman havayolları Lufthansa artan şiddet olayları nedeniyle Tel Aviv uçuşlarını durdurma kararı aldığını açıkladı.

Reuters, AFP / SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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