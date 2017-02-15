İsrail-Filistin çatışması şiddetleniyor

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar Tel Aviv'e de sıçradı. İsrail polisi, Gazze'den fırlatılan roketlerden birinin, Tel Aviv'in dışındaki Rişon Lezyon kasabasında bir kadına isabet ettiğini açıkladı.

Hamas roketiyle vurulan kadının ölümüyle İsrail'deki can kaybı üçe yükseldi. Hamas, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında en az 12 katlı bir binayı yıkmasına cevaben Tel Aviv'e 130 roket fırlattığını duyurmuştu.

Tel Aviv'e yönelik roket saldırıları nedeniyle İsrail'in Ben Gurion Uluslararası Havalimanı da tüm uçuşları durdurdu.

Times of Israel, Tel Aviv yakınlarındaki Holon kentinde de roketle vurulan bir otobüsün yandığını ve olayda en az altı kişinin yaralandığını bildirdi.

"Demir Kubbe arıza yaptı" iddiası

Haaretz ise İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin Aşkelon'daki bataryalarından birinin birkaç saatliğine arıza yaptığını ve bu kentteki can kayıplarının bu sırada gerçekleştiğini belirtti. Haaretz, doğrudan bir evi vuran bir roketin iki sivilin ölümüne yol açtığını aktardı.

İsrail ordusu, Pazartesi gününden beri Gazze'den atılan 480'i aşkın roketten 200'ünün Demir Kubbe tarafından imha edildiğini açıkladı. İsrail ordusu, bu roketlerden yaklaşık 150'sinin ise Gazze Şeridi'nde infilak ettiğini öne sürdü.

Netanyahu: Saldırılarımızın şiddeti daha da artacak

İsrail'in güneyinde Gazze yakınındaki Aşkelon kentinde Gazze Şeridi'nden atılan roketlerle vurulan iki İsrailli kadının ölümü sonrası konuşan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, hafta başından beri İsrail ordusunun Gazze'deki Hamas ve İslami Cihad Hareketi hedeflerine yönelik yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirerek "Saldırılarımızın şiddetini daha da artıracağız" demişti. İsrail Başbakanı, Hamas'ın "hiç beklemediği şekilde vurulacağını" kaydetmişti.

Aşkelon'daki can kayıplarından "büyük üzüntü" duyduklarını ifade eden Netanyahu, vatandaşlardan güvenlik talimatlarına uymalarını istedi.

Tansiyon düşmüyor

Gazze'deki sağlık yetkililerine göre, İsrail ordusunun Hamas ve İslami Cihad'ı hedef aldığını duyurduğu hava saldırılarında Pazartesi gününden beri 10'u çocuk, 28 kişi hayatını kaybetti. İsrail, ölenlerden en az 16'sının Hamas militanı olduğunu belirtiyor.

Hamas, Salı günü öğlen saatlerinde İsrail kentleri Aşkelon ve Aşdod'a 137 roket attığını bildirmişti. Hamas, İsrail'in hava savunma sistemlerini atlatabilmek için bu roketlerin tamamını beş dakika içinde fırlattığını duyurdu.

Gazze'de kontrolü elinde bulunduran Hamas, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere sert müdahalesi sonrasında İsrail'e roket saldırıları başlatmıştı. Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa ve çevresinde geçen cuma gününden beri yaşanan çatışmalarda 700'den fazla Filistinli yaralandı.

DW,AFP,AP/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe