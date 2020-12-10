 İsrail Fas′ta diplomatik temsilcilik açtı | DÜNYA | DW | 26.01.2021

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DÜNYA

İsrail Fas'ta diplomatik temsilcilik açtı

İsrail, Arap ülkeleriyle ilişkileri normalleştirme süreci kapsamında Bahreyn ve BAE'nin ardından Fas'ta da diplomatik temsilcilik açtı. Sudan ile görüşmeler ise sürüyor.

İsrail ile Fas arasındaki ilk doğrudan uçuşa Trump'ın damadı Kushner de katılmıştı.

İsrail ile Fas arasındaki ilk doğrudan uçuşa Trump'ın damadı Kushner de katılmıştı.

Arap ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirme sürecindeki İsrail, 20 yıllık aranın ardından Fas'taki diplomatik temsilciliğini yeniden açtığını duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fas'taki diplomatik temsilciliği üstlenen eski Mısır Büyükelçisi David Govrin'in başkent Rabat'ta göreve başladığı ve "siyasi diyalog, turizm, ekonomi ve kültürel bağlar gibi alanlarda ikili ilişkilerdeki ilerleme sürecini sürdürmek üzere çalışacağı" kaydedildi.

Fas, ikinci Filistin İntifadası'nın başladığı 2000 yılında Tel Aviv'deki irtibat bürosunu kapatmıştı. Fas, 3 bin kişiyle Kuzey Afrika'da en fazla Yahudi'nin yaşadığı ülke konumunda. İsrail'de de Fas kökenli 700 bin Yahudi yaşıyor.

Dört ülkeyle anlaşma imzalanmıştı

İsrail, ABD'nin aracılığında Aralık ayında Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile, ardından da Sudan ve Fas ile ilişkilerin normalleştirilmesi için anlaşmaimzalamıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, eski ABD Başkanı Trump ve BAE Dışişleri Bakanı El Nahyan, Beyaz Saray'daki imza töreninde.

İsrail Başbakanı Netanyahu, eski ABD Başkanı Trump ve BAE Dışişleri Bakanı El Nahyan, Beyaz Saray'daki imza töreninde.

Fas ile imzalanan anlaşma kapsamında iki ülke arasında doğrudan uçuşların başlatılması, su yönetimi, mali sistemler arasında bağlantı kurulması ve diplomatlara yönelik vize muafiyeti gibi ikili anlaşmalara da imza atılmıştı.

İsrail ile Fas arasındaki ilk doğrudan uçuş 22 Aralık'ta gerçekleştirilmiş, uçuşa İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben Şabbat ile eski ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner de katılmıştı.

Dubai'de konsolosluk açıldı

İsrail, bugün ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ticari merkezi konumundaki Dubai'de konsolosluk açtığını duyurdu.

Pazar günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de büyükelçilik açılmış, BAE kabinesi de Tel Aviv'de büyükelçilik açılmasına onay vermişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi, "Bugün barış için önemli bir gün. BAE ve Fas ile yaptığımız anlaşmaların hayata geçirilmesinde heyecan verici bir gün" açıklaması yaptı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn'de açılan Büyükelçiliğin ise "birkaç haftadır faaliyette olduğunu" duyurdu.

Sudan ile görüşmeler

İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen, Pazartesi günü beraberindeki heyetle birlikte Sudan'a giden ilk İsrailli kabine üyesi olmuş, görüşmelerde ilişkilerin normalleştirilme süreci ele alınmıştı.

ABD'de Donald Trump döneminin en önemli diplomatik başarılarından biri olarak görülen İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme sürecinin, halefi Başkan Joe Biden tarafından da sürdürülmesi bekleniyor. Biden konuyla ilgili yaptığı bir açıklamada İsrail ile Arap ülkeleri arasında yapılan anlaşmaları desteklediğini söylemişti.

AFP,rtr/BK,SSB

©Deutsche Welle Türkçe

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Fas İsrail’de irtibat bürosu açıyor

Kısa süre önce İsrail’le ilişkileri normalleştirme kararı alan Fas, İsrail’de irtibat bürosu açma hazırlıklarına başladı. Başbakan Netanyahu da Fas Kralı 6. Muhammed’i İsrail’e davet etti.  

İsrail'den Fas'a ilk uçuş gerçekleşti

İsrail'den Fas'a bugün ilk uçak havalandı. ABD'nin arabulucuğunda gerçekleşen uçuşa Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner de eşlik etti.  

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