 İsrail dışarı açılma hazırlığında | DÜNYA | DW | 27.04.2021

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DÜNYA

İsrail dışarı açılma hazırlığında

Nüfusuna oranla en fazla aşı yapılan ülke olan ve vaka sayıları çok büyük ölçüde azalan İsrail şimdi de kapılarını yabancı turistlere açmaya hazırlanıyor.

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İsrail'de Turizm Bakanlığı, başarılı aşılama kampanyasının etkisiyle giderek düşen vaka sayıları üzerine ülkeye yabancı turist kabul etmenin hesaplarını yapıyor.

Turizm Bakanlığının hazırladığı plana göre, sadece aşı olmuş turistlere giriş izni verecek olan İsrail, 23 Mayıs'tan itibaren az sayıdaki turist kafilelerine kapılarını açacak. Bakanlık, ilerleyen haftalarda bu kotayı genişletmeyi planlıyor. Turizm Bakanı Orit Farkash-Hacohen, yalnız seyahat eden turistlere ise Temmuz ayından itibaren izin verilmesinin planlandığını açıkladı.

Coronavirus Israel Tel Aviv | Ben Gurion International Airport | geparkte Flieger

Turizm Bakanlığının planı, aşılanmış turistlerin, uçağa binmeden önce negatif PCR testi sonucu göstermelerini ve İsrail'e indikten sonra da antikor testine girmelerini öngörüyor.

Bakanlık, İsrail dahil birçok ülkede aşı kampanyalarının dışında tutulan 16 yaş altındaki turistlereyse, yanlarında aşılanmış ebeveynleri olsa dahi giriş izni verilmemesini planlıyor.

Turizm Bakanlığının hazırladığı planın hayata geçirilebilmesi için Başbakan Benyamin Netanyahu liderliğindeki kabine tarafından onaylanması gerekiyor.

Israel | Situation Corona Covid-19

Sağlık Bakanlığı ihtiyatlı

İsrail Sağlık Bakanlığı ise planın Haziran ayı sonlarına doğru ertelenmesi yönünde tavsiyede bulundu. Sağlık Bakanlığı, bu tavsiyesine, dünya genelindeki yüksek vaka oranı ve yeni varyantların ortaya çıkmasını gerekçe gösterdi.

İsrail Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yüksek vaka sayıları nedeniyle Türkiye, Hindistan, Brezilya, Ukrayna, Etiyopya, Meksika ve Güney Afrika'ya yönelik sehayat uyarısı yayımlamıştı.

Yaklaşık 9 milyon insanın yaşadığı İsrail'in nüfüsunun yüzde 53'ünden fazlası, iki doz aşısını da yaptırdı.

İsrail'de 23 Nisan, 10 ay sonra ilk kez Covid-19 nedeniyle hiçbir can kaybının yaşanmadığı bir gün olarak kayıtlara geçti.

DW,rtr/CÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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