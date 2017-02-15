İsrail Cumhurbaşkanı'ndan BAE'ye tarihi ziyaret

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, tarihi bir ziyarette bulunmak üzere Pazar günü Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gidecek. İsrail cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, söz konusu ziyaretin İsrail'den BAE'ye cumhurbaşkanı seviyesinde yapılan tarihteki ilk resmi seyahat olacağı bildirildi.

Issac Herzog'a eşi Michal Herzog'un da eşlik edeceği iki günlük ziyarette, İsrail Cumhurbaşkanı'nın, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşeceği ve Dubai'deki Expo 2020 fuarında İsrail Ulusal Günü'nün açılışını yapacağı duyuruldu. Herzog'un ayrıca BAE'deki Yahudi cemaatinin temsilcileri ile de bir araya gelmesi planlanıyor.

İsrail'den BAE'ye başbakan düzeyinde tarihteki ilk ziyaret geçen Aralık ayında İsrail Başbakanı Naftali Bennett tarafından yapılmıştı.

Abraham Mutabakatı

2020 yılında Bahreyn ve BAE ile diplomatik ilişkilerin başlamasına yönelik ABD eski Başkanı Donald Trump yönetiminin arabuluculuğundaki Abraham Mutabakatını imzalayan İsrail, daha önce sadece Mısır ve Ürdün ile sınırlı olan diplomatik ilişkiler yürüttüğü Arap ülkesi sayısını dörde çıkarmıştı. Abraham Mutabakatı kapsamında BAE'nin yanı sıra Bahreyn, Fas ve Sudan da İsrail'le benzer anlaşmalar imzalamıştı.

BAE de 2021 yılında, İsrail‘in Tel Aviv kentinde büyükelçilik açmış ve iki ülke arasında doğrudan uçuşlara başlanmıştı. Söz konusu yakınlaşmanın ana nedenlerinden biri olarak ortak ekonomik çıkarlar gösterilirken, aynı zamanda her iki ülkenin İran'a karşı bölgede bir ittifak içinde olduğu belirtiliyor.

dpa / ET,SSB

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