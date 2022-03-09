İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'de

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog resmi ziyaret için Ankara'ya gitti. Herzog ve eşi Michal Herzog'un ziyareti, 2008'den bugüne İsrail'den Türkiye'ye gerçekleşecek ilk üst düzey ziyaret olma niteliği taşıyor. Herzog'u Ankara'ya getiren uçağın gövdesinin, İbranice ve Türkçe "barış, gelecek, iş birliği" yazılarıyla süslenmiş olması dikkatleri çekti.

Yolculuk öncesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Herzog, "İki ülke arasında diyaloğu geliştirme" mesajı verdi. "Eşim Michal ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle göreve başladığımdan bugüne yürüttüğümüz diyaloğu geliştirmek üzere, Türkiye'ye gidiyorum" diyen Herzog, "Türkiye ile ilişkiler, İsrail ve bölgenin çıkarına. Umarım ki bu ziyaret İsrail ve Türkiye arasındaki diyaloğu derinleştirir" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, "İsrail ve Türkiye ilişkileri son yıllarda inişler-çıkışlar, kolay olmayan anlar yaşadı" diyen Herzog, "Ancak ilişkilerimizi yeniden başlatmalı, devletler arasında saygı çerçevesinde ölçülü ve dikkatli bir biçimde inşa etmeliyiz" dedi.

Isaac Herzog

Ziyaretinin Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile tam koordinasyon halinde gerçekleştiğini söyleyen Herzog, "Umarım ki ziyaretimin ardından Türkiye ile ciddi bir süreç, farklı düzeylerde derin bir diyalog başlayacak. Sonunda da, umarım ki ilişkilerimizde ilerleme ve olumlu sonuçlar göreceğiz" diye konuştu.

"Uluslararası düzen sarsılırken, bölgemizde istikrar ve ortaklığın sürdürülmesi iyi ve önemli" diyen Herzog, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yaptığı ziyaretlerde de buna vurgu yaptığını söyledi.

İsrail'den Türkiye'ye bundan önceki üst düzey ziyaret, 2008 yılında dönemin başbakanı Ehud Olmert tarafından yapılmıştı. Cumhurbaşkanı düzeyindeki son ziyarette, dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Moşe Katsav, dönemin Türkiye Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e 2003 yılında konuk olmuştu.

DW / EC,ET

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