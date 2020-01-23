 İsrail Cumhurbaşkanı Alman meclisinde konuştu | ALMANYA | DW | 29.01.2020

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ALMANYA

İsrail Cumhurbaşkanı Alman meclisinde konuştu

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin Almanya Federal Meclisi'nde yaptığı konuşmada nefret ve Yahudi karşıtlığıyla ortak mücadele çağrısı yaptı.

Reuven Rivlin

Reuven Rivlin

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin Almanya Federal Meclisi'nde yaptığı konuşmada Yahudi karşıtlığı ve nefrete karşı ortak mücadele çağrısında bulundu. Milyonlarca Nasyonal Sosyalizm kurbanının anısına Federal Meclis'te düzenlenen anma etkinliğinde Meclis kürsüsünden seslenen  Rivlin,  "Irkçılık, milliyetçilik ve savaş tekrarlanmamalıdır" dedi.

"Almanya'nın omuzlarına yüklenen sorumluluk muazzam" diye konuşan İsrail Cumhurbaşkanı Almanya'nın korkunç tarihiyle yüzleşerek sorumluluk ve olgunluk göstergesi haline geldiğini vurguladı.

Nazi kurbanları anıldı

Nazi kurbanları anıldı

Yahudilere yönelik bazı saldırıların Müslümanlar tarafından gerçekleştirildiğinin farkında olduğunu ve bu durumu küçümsemek istemediğini de vurgulayan Rivlin, Yahudi karşıtlığı ile mücadelenin kuşaktan kuşağa aktarılarak sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Sözlerini, "Mücadeleyi bırakamayız. Almanya bu konuda başarısız olmamalı" diye sürdüren Rivlin, "Size İsrail devleti ve

Almanya'nın gerçek ortaklar olduğunu söylemek için buradayım" dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin konuşmasının sonunda, kendisini "İsrail'in güvenliğine adamış" olan Almanya federal hükümetine teşekkür etti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier de konuşmasında tarihsel suçluluk ile başa çıkmanın Almanya'nın imajının bir parçası olduğunu söyledi. Steinmeier, "Almanya İsrail'in yeniden armağan ettiği güvene sadık kalacağını İsrail'e göstermek zorunda" diye konuştu.

dpa/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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