 İsrail BM′yle ilişkilerini sınırlandırıyor | DÜNYA | DW | 13.02.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

İsrail BM'yle ilişkilerini sınırlandırıyor

İsrail, Yahudi yerleşim birimlerinde aktif olan şirketlerin listesini açıklayan BM'yle ilişkilerini sınırlandırıyor. İsrail, BM İnsan Hakları Komiseri ile artık işbirliği yapmayacak.

default

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Bürosu'nun Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren 112 şirketin ismini açıklamasına İsrail'den tepki geldi. İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'le artık işbirliği yapmayacağı duyuruldu.

İsrail 2012 yılında da BM İnsan Hakları Konseyi ile işbirliğine son vermiş, ardından da BM'nin kültür ve bilim örgütü UNESCO'dan çekilmişti. İsrail, BM'yi ve BM'ye bağlı örgütleri İsrail düşmanı tavır almakla suçluyor. 

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet

ABD de BM'nin listesine tepki gösteren İsrail'e destek verdi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, listenin açıklanmasına "öfkeli" olduğunu belirterek bunun sadece BM'nin yaydığı acımasız İsrail karşıtı bir tavrın onayı olduğunu dile getirdi. Pompeo, ABD'nin bu listenin oluşturulmasına hiçbir şekilde katkı sunmadığını vurguladı.

Filistinliler memnun, Af Örgütü'nden destek

Filistinliler ise listenin açıklanmasından memnun. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saeb Erakat, "Bu veri bankası, İsrail'in yasadışı sömürgeci yerleşim niyetlerinin hesabını çekmesi için yarım yüzyıldan beri atılan ilk somut adım" diye konuştu.

Listenin açıklanmasına destek veren Uluslararası Af Örgütü de "İşgal edilen bölgelere sivilleri yerleştirmek, insani devletler hukukunu ihlalidir ve bir savaş suçu ile kıyaslanabilir" açıklamasını yaptı. Listede adı yer alan şirketlerin yasadışı bir durumdan faydalandığına işaret eden örgüt, uluslararası toplumun bu listeyle söz konusu yerleşimlerin normalleştirilemeyeceği konusunda bir mesaj verdiğini kaydetti.

Ne olmuştu?

BM İnsan Hakları Bürosu dün İsrail'in işgali altındaki Filistin bölgelerinde faaliyet gösteren 112 şirketin adının bulunduğu bir liste açıklamıştı. BM'den yapılan açıklamada şirketlerin listeye alınmasının bu şirketlerin faaliyetlerinin hukuki durumu ile ilgili olmadığı ve bunun da amaçlanmadığı belirtilmişti. İsrail'in Filistin bölgelerinde kurduğu Yahudi yerleşim birimleri, BM kararlarında uluslararası hukuku aykırı bulunuyor. Bu bölgelerde İsrail için ticari faaliyetlerde bulunulmasına da sıcak bakılmıyor.

BM Güvenlik Konseyi, 2016 sonunda aldığı kararda İsrail'den işgal altındaki Filistin bölgelerinde ve Doğu Kudüs'deki yerleşim birimleri kurma faaliyetlerini tamamen durdurmasını istemişti. Konsey'de yine aynı yıl Yahudi yerleşim birimlerinde aktif olan şirketlerle ilgili güvenilir bir liste oluşturulması kararlaştırılmıştı.

dpa,AFP/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Yahudi yerleşimlerinde faaliyet gösteren şirketler açıklandı

Birleşmiş Milletler, Filistin bölgelerinde İsrail'in kurduğu yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren 112 firmanın ismini açıkladı. Liste Filistinlileri sevindirirken İsraillileri ise kızdırdı. (12.02.2020)  

Abbas BM'de Trump'ın planını reddetti

Filistin Özerk Yönetim Başkanı Mahmud Abbas, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada Trump'ın sunduğu Ortadoğu planını kabul etmediklerini söyledi. (11.02.2020)  

Netanyahu'dan yeni ilhak vaadi

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ülkesinde yarın yapılacak genel seçimleri kazanması halinde El Halil'in bir kısmı ve bu bölgedeki Kiryat Arba Yahudi yerleşimlerinin ilhak edileceğini söyledi. (16.09.2019)  

Trump'tan Ortadoğu'da iki devletli çözüm önerisi

ABD Başkanı Trump, Ortadoğu Planı'nı açıkladı. İki devletli çözüm öngören planda, Kudüs bölünmeden İsrail'in başkenti, Doğu Kudüs de Filistinlilerin başkenti olarak yer alıyor. Filistinliler plana öfkeli. (28.01.2020)  

Benzer içerik

Israelische Firma Lipski produziert im Westjordanland

Yahudi yerleşimlerinde faaliyet gösteren şirketler açıklandı 12.02.2020

Birleşmiş Milletler, Filistin bölgelerinde İsrail'in kurduğu yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren 112 firmanın ismini açıkladı. Liste Filistinlileri sevindirirken İsraillileri ise kızdırdı.

USA | Präsident Mahmoud Abbas | Sicherheitsrates der Vereinten Nationen in New York

Abbas BM'de Trump'ın planını reddetti 11.02.2020

Filistin Özerk Yönetim Başkanı Mahmud Abbas, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada Trump'ın sunduğu Ortadoğu planını kabul etmediklerini söyledi.

USA Washington Weißes Haus | Benjamin Netanjahu, Israel & Donald Trump, Präsident | Friedensplan Nahost

Trump'tan Ortadoğu'da iki devletli çözüm önerisi 28.01.2020

ABD Başkanı Trump, Ortadoğu Planı'nı açıkladı. İki devletli çözüm öngören planda, Kudüs bölünmeden İsrail'in başkenti, Doğu Kudüs de Filistinlilerin başkenti olarak yer alıyor. Filistinliler plana öfkeli.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

İdlib bölgesinden en az 290 bin çocuğun kaçmak zorunda kaldığı tahmin ediliyor

Yardım örgütleri uyardı: İdlib'de insani felaket yaşanıyor

İdib'de çatışmalar devam ederken siviller de canını kurtarmaya çalışıyor. Yardım örgütleri bölgede insani bir felaket yaşandığını söylüyor. BM de Aralık ayından beri kaçanların sayısının 800 bini aştığını açıkladı.  

FOTO-GALERİ

Haftstrafe für Mörder von Hrant Dink (picture alliance / dpa)

Hrant Dink davasında neler yaşandı?

Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesinin üzerinden 13 yıl geçti.  