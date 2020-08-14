 İsrail-BAE anlaşması: AB′den ″iki devletli çözüm″ vurgusu | AVRUPA | DW | 14.08.2020

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AVRUPA

İsrail-BAE anlaşması: AB'den "iki devletli çözüm" vurgusu

AB, İsrail ile BAE arasında varılan anlaşma kapsamında İsrail'in Batı Şeria'daki ilhak planlarını askıya almasını olumlu karşıladığını, ancak plandan tamamen vazgeçilmesi gerektiğini bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell

Avrupa Birliği, ABD'nin aracılığıyla İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında dün varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin her iki ülkeye de fayda sağlayacağını ve bölge istikrarı için önemli olduğunu belirterek Ortadoğu sorununda iki devletli çözüm vurgusu yaptı.

İsrail, BAE ve ABD'nin dün ortak bir yazılı açıklamayla kamuoyuna duyurduğu anlaşma, İsrail'in Batı Şeria'nın bazı bölgelerini ilhak planını askıya almasını öngörüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ocak ayı sonunda açıkladığı ve "yüzyılın anlaşması" diye lanse etiği "Ortadoğu barış planı", İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın bazı bölümlerinin İsrail topraklarına katılmasını öngörüyordu. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun 1 Temmuz'da ilhak planını açıklaması bekleniyordu.

Borrell: İlhaktan tamamen vazgeçilmeli

Borrell, açıklamasında ilhak planının askıya alınmasının olumlu bir adım olduğu, ancak bu yöndeki plandan tamamen vazgeçilmesi gerektiği mesajını vererek "AB, üzerinde uluslararası mutabakat bulunan parametreler temelinde iki devletli bir çözüm için İsrail-Filistin müzakerelerinin yeniden başlatılmasını ummaktadır" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da daha öncesinde yaptığı açıklamada, İsrail ile BAE arasındaki anlaşmayı "tarihi” olarak niteleyerek iki ülke arasındaki normalleşmenin bölgedeki barışa önemli katkı sağlayacağını ifade etmişti. Maas, anlaşmanın Ortadoğu'da barışa yeni bir devinim kazandırması umudunu da dile getirmiş, "Ortadoğu'da kalıcı barışın ancak müzakere edilmiş iki devletli çözümden geçtiği şeklindeki konumumuzu sürdürüyoruz" diye eklemişti.

Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian de anlaşma kapsamında İsrail'in ilhak planını askıya almasını "olumlu bir adım” olarak gördüklerini belirtmiş, İsrail'in tartışmalı ilhak planından tamamıyla vazgeçmesi çağrısında bulunmuştu.

DW/BK,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

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