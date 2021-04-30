İsrail Başbakanı Netanyahu hükümeti kuramadı

İsrail'de mart ayında yapılan parlamento seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Benyamin Netanyahu'ya hükümeti kurması için tanınan yasal süre olan 28 gün gece yarısı doldu. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun gece yarısına kısa süre kala Cumhurbaşkanı Rivlin'i hükümeti kuramayacağı konusunda bilgilendirdiği ve görevi iade ettiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, hükümetin kurulması için parti liderleri ile çarşamba günü görüşmelerin devam edeceği belirtildi.

Ülkede iki yıl içinde yapılan dördüncü parlamento seçimleri sonrasında hükümetin kurulamaması üzerine Cumhurbaşkanı Rivlin'in nasıl bir adım atacağı henüz bilinmiyor. Rivlin'in hükümet kurma görevini, genel seçimlerde en fazla oy alan ikinci parti konumundaki Yesh Atid lideri Yair Lapid'e verilebileceği dile getiriliyor. Bu durumda, Lapid'in de hükümeti kurmak için 28 gün süresi olacak.

Cumhurbaşkanı Rivlin'in hükümeti kurma görevini parlamentoya vermesi de seçenekler arasında bulunuyor. Buna göre, her parlamento üyesinin 21 gün içinde 120 parlamenterin 61'inin desteğini alması, sonrasındaki iki hafta içinde hükümeti kurması gerekiyor. Bu süre içinde hükümet kurulamazsa, parlamento feshedilerek, iki yıl içindeki beşinci genel seçimin yolu açılmış olacacak.

Netanyahu neden hükümeti kuramadı?

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan parlamento seçimlerinde Netanyahu'nun liderliğindeki Likud partisi sandıktan birinci güç olarak çıkmış, bunun üzerine Cumhurbaşkanı Rivlin hükümeti kurma Netanyahu'ya vermişti. Ancak 71 yaşındaki Netanyahu kendisine tanınan yasal süre içinde sağcı ve dindar partilerden oluşan bir koalisyon hükümeti kurmayı başaramadı. Netanyahu'nun koalisyon hükümeti kurabilmek için Dindar Siyonist Partisi lideri Bezalel Smotrich ve Birleşik Arap Listesi Ra'am'ın da desteğini alması gerekiyordu. Ancak, ultra sağcı Dindar Siyonist Partisi Arap vekillerle koalisyonu reddetti. Ultra sağcı Yamina Partisi lideri Naftali Bennett de, Netanyahu'ya açık bir destek vermedi.

Lapid'in de çoğunluğu sağlaması zor

Cumhurbaşkanı Rivlin'in hükümeti kurma görevini ılımlı kanattaki Yash Attid lideri Lapid'e vermesi halinde, 57 yaşındaki siyasetçinin de parlamentoda hükümeti kurmak için gereken çoğunluğu sağlayamayabileceği belirtiliyor. Lapid'in koalisyon kurabilmesi için Yamina Partisi'nin yanı sıra Arap vekillerin ve Dindar Siyonist Partisi'nin desteğini alması gerekiyor.

İsrail siyasetinde hem sağ hem de sol kanatta çok sayıda küçük partinin bulunması ve bunun yanı sıra aşırı sağcı partilerin varlığı, koalisyon hükümeti kurulmasını zorlaştırıyor.

AFP,dpa / JD,ET

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