 İsrail askerleri Filistinli kadını öldürdü | DÜNYA | DW | 18.09.2019

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DÜNYA

İsrail askerleri Filistinli kadını öldürdü

İsrail’de Filistinli bir kadın, Batı Şeria ile Kudüs arasındaki geçiş noktalarından birinde İsrail güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

Batı Şeria'da bir İsrail askeri - Arşiv (2016)

Batı Şeria'da bir İsrail askeri - Arşiv (2016)

İsrail ile Filistinlilerin yönetimindeki Batı Şeria arasında, Kudüs’ün doğusunda yer alan Kalendiya geçiş noktasında, 50 yaşında olduğu belirtilen Filistinli bir kadın İsrailli güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

İsrail Emniyet Teşkilatı Sözcüsü Micky Rosenfeld, olayla ilgili açıklamasında, "terörist" olarak nitelendirdiği Filistinli kadının geçiş noktasında İsrailli güvenlik güçlerinin dur ihtarına uymadığını ve bıçak çektiğini ifade etti. 

Rosenfeld, kadının bunun üzerine bacağından vurulduğunu bildirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı da, olayla ilgili ayrıntılı bir bilgi vermeden söz konusu kadının "şehit" olduğunu duyurdu.

İsrail tarafı kadının hastaneye kaldırıldığını ve orada hayatını kaybettiğini belirtirken, Anadolu Ajansı görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde sağlık ekiplerinin olay yerinde kadına müdaha etmesine izin verilmediğini öne sürdü.

Batı Şeria ve İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te son yıllarda bu tarz şiddet olayları sık sık yaşanıyor. İsrail güvenlik güçlerine bu dönemde kesici aletlerle saldıran ya da saldırdığı öne sürülen onlarca Filistinli öldürüldü. İsrail bu olayları terörist saldırılara karşı meşru müdafa olarak nitelendirirken, Filistinliler İsrail güvenlik güçlerinin aşırı şiddet kullandığı görüşünde.

AP,AFP / ET,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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