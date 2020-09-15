 İsrail anlaşmanın ardından Filistini vurdu | DÜNYA | DW | 16.09.2020

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DÜNYA

İsrail anlaşmanın ardından Filistini vurdu

İsrail, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerini normalleştirmek için vardığı anlaşmanın ardından Gazze Şeridi'ni bombaladı. Filistin yönetimi anlaşmanın bölge barışına katkısı olmayacağı görüşünde.

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Bahreyn ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail arasında ilişkileri normalleştirmek üzere anlaşma imzalandı ancak bölgedeki gerilim sürüyor.

Anlaşmanın imzalanmasından kısa süre sonra İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları düzenledi.

Filistin güvenlik kaynakları, İsrail uçaklarının Çarşamba sabahı bölgedeki bazı noktaları bombaladığını açıkladı.

İsrail'in, anlaşma imzalandığı sırada Filistin topraklarından İsrail'e yönelik düzenlenen roket saldırılarına misilleme olarak Gazze Şeridi'ni bombaladığı belirtiliyor.

Yardım kuruluşları Filistin topraklarından düzenlenen füze saldırıları nedeniyle İsrail'de en az iki kişinin yaralandığı bilgisini veriyor. İsrail'in Filistin'e misilleme amacıyla düzenlediği hava saldırısında ise ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda bir açıklama yapılmadı.

Filistin yönetimi tepkili

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, dün akşam ABD'de imzalanan anlaşmaların "Ortadoğu barışının şafağına" işaret ettiğini belirtmişti. Ancak Filistin yönetimi, anlaşmaların bölgede barış ortamının oluşmasına katkı sunmayacağı görüşünde.

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın ofisinden yapılan açıklamada, asıl sorunun İsrail ile bu anlaşmaları imzalayan devletler arasında olmadığı belirtilerek, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadığı sürece bölgede barışın sağlanamayacağı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarını terk etmesi gerektiği de ifade edildi.

Filistinliler, bağımsız bir devlet kurma çabalarına yönelik Arap ülkelerinden desteğin giderek azalmasından endişe ediyor.

Anlaşmanın imzalandığı saatlerde çok sayıda Filistinli protesto gösterileri düzenledi.

Gaza Stadt | Protest gegen Abkommen in Washington

Anlaşmayı çok sayıda Filistinli protesto etti.

ABD öncülüğünde imzalandı

Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin diplomatik ilişkileri başlatmak üzere İsrail ile vardıkları anlaşmada imzalar Washington'da dün akşam atılmıştı.

Beyaz Saray'da düzenlenen törende konuşan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, "Tarihin seyrini değiştirmek üzere buradayız" diyerek, "On yıllar süren bölünme ve çatışmalar sonrasında yeni bir Orta Doğu'nun şafağındayız" ifadesini kullanmıştı.

Trump,  "beş ya da altı Arap ülkesinin daha" İsrail ile ilişkileri normalleştirme yolunda yakında adım atacağını, bu ülkelerle görüşmelerin sürdüğünü belirtmişti.

ABD Başkanı, imza töreni öncesinde BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed el Nahyan ile ikili görüşmesi sonrasında, "Suudi Arabistan ile de harika görüşmelerimiz var. Onların da açık görüşlü olduğunu düşünüyorum" demişti.

dpa,DW/TY,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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