 İsrail Almanya’dan üç denizaltı ısmarladı | DÜNYA | DW | 20.01.2022

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DÜNYA

İsrail Almanya’dan üç denizaltı ısmarladı

İsrail Savunma Bakanlığı Thyssenkrupp Marine Systems'e her birinin değeri bir milyar euroyu aşan 3 denizaltı sipariş etti. Denizaltıların teslimatına 9 yıl sonra başlanacak.

Almanya yapımı bir denizaltı (Temsili fotoğraf)

Almanya yapımı bir denizaltı (Temsili fotoğraf)

İsrail Savunma Bakanlığı, Almanya merkezli sanayi şirketi Thyssenkrupp'a üç denizaltı sipariş etti. Thyssenkrupp Marine Systems tarafından geliştirilip imal edilecek "Dakar" sınıfı denizaltılar İsrail donanmasına dokuz yıl sonra teslim edilecek.

Dakar sınıfının yeni modeli olan denizaltıların toplam ederinin 3 milyar euroyu aştığı açıklandı. Ayrıca şirketle 850 milyon euroyu aşan bir de stratejik işbirliği üzerinde anlaşmaya varıldığı belirtildi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, anlaşmaya katkısından dolayı Alman Hükümetine teşekkür ederken,  "Yeni denizaltılar İsrail donanmasının yeteneklerini genişletmeye yardımcı olacak" dedi.

Şirketin hisseleri arttı

Thyssenkrupp'tan ise konu ile ilgili şu ana kadar bir açıklama yapılmadı. Ancak anlaşmanın açıklanmasından sonra Thyssenkrupp'un borsadaki hisselerinin değeri yaklaşık yüzde iki oranında arttı.

İsrail donanmasında şu anda Alman yapımı "Dolphin" sınıfından beş denizaltı bulunuyor. Bu sınıftan altıncı denizaltı da daha önce sipariş edilmişti. Yeni ısmarlanan denizaltıların üçünün, mevcut Dolphin'lerin yerine kullanılması bekleniyor.

Sipariş, İsrail Kabinesinin 2009-2016 arası Almanya'ya verilen denizaltı ve donanma gemileri siparişlerini inceleyecek bir soruşturma komisyonu kurulmasının ele alınacağı toplantısından sadece birkaç gün önce verildi. Söz konusu siparişlerle ilgili İsrail'de bazı yetkililer hakkında rüşvet, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamaları yapılıyor.

Thyssenkrupp, ise kendi bünyesinde gerçekleştirdiği iç soruşturmada yolsuzluk yapıldığına dair hiçbir kanıt bulamadığını açıklamıştı.

 

Reuters / TY,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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