İsrail: ABD askeri çekilse de İran'la mücadele sürecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan askerlerini Suriye'den çekme kararı sonrası İsrail'den açıklama geldi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD'nin kararının İsrail'in bölgedeki tutarlı politikasını değiştirmeyeceğini söyledi.

Kabine toplantısı öncesi konuşan Netanyahu, "İran'ın Suriye'de askeri varlık kurma çabalarına karşı durmayı sürdüreceğiz, eğer ihtiyaç doğarsa faaliyetlerimizi artıracağız" dedi.

İsrail basını ise Netanyahu'nun, ABD'nin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile 1 Ocak'ta Brezilya ziyareti sırasında görüşeceğini yazdı.

İsrail'in Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot da ABD'nin çekilme kararının önemli olduğuna dikkat çekti. Ancak durumun abartılmaması gerektiğini belirten Eisenkot, "40 yıldır biz bu cepheyi tek başımıza idare ediyoruz" diye konuştu.

İsrail, iç savaş sırasında Suriye topraklarına çok sayıda hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıların çoğu İran'ın askeri hedeflerine yönelikti. ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD'in Suriye'de yenildiğini belirterek, ABD'nin Suriye'deki 2 bin askerini çekeceğini açıklamıştı.

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Erdoğan: Netanyahu sen devlet terörünün başındasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini Twitter üzerinden sert bir dille eleştiren İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya yüklendi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'na seslenen Erdoğan, "Bizi Kıbrıs'ta işgalci olmakla, kadınları ve çocukları katletmekle suçlayan İsrail Başkanının sanıyorum, herhalde dili sürçtü, herhalde kendilerinin Filistin'de işgalci olduklarını, Filistin topraklarındaki kadınları, çocukları, her yaştan on binlerce masum insanı, dünyanın gözü önünde, silahla, bombayla, tecritle öldürdüğünü söyleyecekti" dedi.

Mazlumların sesi olduğunu dile getiren Erdoğan, "Sen zalimlerin sesisin, sen devlet terörü estiriyorsun. Netanyahu, sen zalimsin zalim ve devlet terörünün başındasın" dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Kuzey Kıbrıs'ın işgal eden, ordusu Kürt köylerinde çocuk ve kadınları öldüren Erdoğan, İsrail'e vaaz vermesin" demişti.



AFP/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe