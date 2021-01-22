 İsrail aşı şampiyonu, Filistinliler aşı bekliyor | DÜNYA | DW | 26.01.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

İsrail aşı şampiyonu, Filistinliler aşı bekliyor

Vatandaşlarının yaklaşık yüzde 25’ine ilk aşıyı vuran İsrail aşı şampiyonu olurken, Filistinlilerin ne zaman ve kimden aşı temin edeceği belirsizliğini koruyor.

Gazze, Filistin

Gazze, Filistin

İsrail'de Sağlık Bakanı Juli Edelstein'ın açıklamasına göre 25 Ocak itibarı ile ülkede aşı olan vatandaşların sayısı 2 milyon 590 bine yükseldi. Böylece ülke nüfusunun yüzde 25'inden fazlası aşılanmış oldu. 60 yaşın üstündeki İsraillilerin yüzde 80'inin aşılandığı belirtiliyor. Bir milyondan fazla İsrailli ise ikinci doz aşıyı da oldu. Tüm bu sayılarla İsrail, dünyada vatandaşlarını açık ara en hızlı şekilde aşılayan ülke konumunda. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da bu durumun altını çizmek için açıklamalarında sık sık "ilkiz, en iyiyiz, en hızlıyız" ifadelerini kullanıyor.

Filistinlilerin ise ne zaman aşıya kavuşacağı belirsizliğini koruyor. Filistin yönetimi 5 bin doz Sputnik V aşısının geçen hafta geleceğini açıklamış, İsrail hükümeti de aşıların Ürdün üzerinden Batı Şeria'ya geçişine izin vermişti. Gelecek aşı ile Filistin'deki sağlık personelinin aşılanması hedefleniyordu, ancak Rus hükümetinin "insani jest" olarak tanımladığı bu plan, herhangi bir gerekçe bildirilmeden sonuçsuz kaldı.

Rusya'nın vaat ettiği Sputnik V aşısının yanı sıra Filistin özerk yönetimi İngiliz AstraZeneca şirketinden de aşı talebinde bulundu ve Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) de yardım istedi. DSÖ ise sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte İsrail'e, neden Filistinlilere aşı temin etmediği sorusunu yöneltti. Zira Pfizer ile iyi ilişkilere sahip olan Başbakan Netanyahu yönetimindeki İsrail, yaklaşık 9 milyon 250 binlik nüfusuna yetip de artacak dozda aşıya sahip.

Tel Aviv kentinde aşılanan bir İsrail vatandaşı

Tel Aviv kentinde aşılanan bir İsrail vatandaşı

İsrail'e "Cenevre Sözleşmesine uy" çağrısı

Uluslararası Af Örgütü de İsrail hükümetine bir çağrı yaparak korona aşılarının Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde yaşayan 5 milyon 100 bin Filistinliye "adil ve eşit bir biçimde dağıtılmasını" istedi. Açıklamada aksi takdirde İsrail'in Cenevre Sözleşmesi'nin ilgili maddelerini ihlal etmiş olacağı belirtildi. Söz konusu sözleşme, işgalci gücün yerel halkın sağlık hizmetlerine erişimini yerel sağlık kurumlarıyla iş birliği yaparak sağlamaktan sorumlu tutuyor. Filistin özerk yönetimi de İsrail'e, "işgalci güç olarak sorumluluklarını yerine getirmeme" ve "etnik ayrımcılık" suçlamasında bulunsa da resmi bir yardım talep etmiş değil.

İsrail tarafında da Filistinlilerin de aşılanması gerektiği yönünde talepler giderek artıyor. Ahlaki ve yasal gerekçelerin yanı sıra tıbbi olarak da bu bir gereklilik olarak kendini dayatıyor. Zira İsrailliler ve Filistinliler iç içe yaşıyor ve yaklaşık 200 bin Filistinli düzenli olarak çalışmak ya da aileleriyle bir araya gelmek için Batı Şeria ile İsrail toprakları arasında gidip geliyor.

Bu arada Hamas yönetimindeki Gazze Şeridi'nde pandeminin tamamen kontrolden çıktığı belirtiliyor. İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, hükümetin kendi halkının aşılanmasına devam edeceğini ancak "belli bir noktadan sonra" Filistinlilerle de ilgileneceğini dile getirdi.

DW,KNA / EC,ET

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

İsrail’de korona önlemlerini ihlal eden radikal dincilerle polis çatıştı

İsrail’de korona önlemlerine karşı çıkan radikal dincilerle polis arasında çıkan çatışmalarda çok sayıda gösterici ve polis yaralandı. Radikal dinciler, dini eğitim veren okulların açılmasını istiyor.  

Benzer içerik

Grenzkontrolle zwischen Frankreich und Deutschland

Almanya: 20'den fazla ülke yüksek risk grubunda 22.01.2021

Almanya, artan koronavirüs vakaları nedeniyle ilk kez 20'den fazla ülkeyi yüksek risk bölgesi olarak sınıflandırdı. Türkiye ise normal risk bölgesinde yer almaya devam ediyor.

Israel | Coronakrise: Pfizer-BioNtech Imfpung

İsrail'de 1 milyon kişiye aşı yapıldı 01.01.2021

İsrail'de yaklaşık iki hafta içinde 1 milyon kişiye koronavirüs aşısı yapıldı. Böylelikle nüfusun yüzde 10'undan fazlasına koronavirüs aşısı yapıldı.

Deutschland Türkischer Präsident Erdogan in Köln

"İsrail ile istihbari ilişkilerimiz devam ediyor" 25.12.2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "en tepedeki kişilerle sıkıntı yaşandığını" ifade ettiği İsrail ile istihbari ilişkilerin sürdüğünü bildirdi. Erdoğan, Rus mevkidaşı Putin’i ise "özü sözü bir" biri olarak tanımladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Arşiv

Merkel Biden’ı tebrik etti

Almanya Başbakanı Merkel ile ABD Başkanı Joe Biden bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede liderler Covid-19 pandemisinin ancak yakın iş birliği üstesinden gelinebileceğinde ortaklaştı.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  