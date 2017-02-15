 İsrail çocuklara antikor testi yapıyor | DÜNYA | DW | 22.08.2021

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DÜNYA

İsrail çocuklara antikor testi yapıyor

İsrail, koronavirüse karşı kaç çocuğun koruma geliştirdiğini tespit etmek için okullar açılmadan önce 3 ile 12 yaş arasındaki çocuklara antikor testi yapıyor. Ülkede okullar 1 Eylül'de açılacak.

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İsrail, yeni öğretim yılına başlamadan önce ülke genelinde yaklaşık 1,5 milyon çocuğa Covid-19 antikor testi yapıyor. Koronavirüs aşısı tavsiye edilmeyen 3 ile 12 yaş arasındaki çocuklara Pazar günü test yapılmaya başlandı.

İsrail Sağlık Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve ordunun ortak projesi olan antikor testleri kaç çocuğun virüse karşı koruma geliştirdiğini tespit etmeyi amaçlıyor.

Vücutlarında yeterli sayıda antikor tespit edilen çocukların, Covid-19 hastaları ile temas etmesi halinde, karantinadan muaf tutulması öngörülüyor. Eğitim Bakanlığı, böylelikle yeni öğretim yılında yüz yüze derslere devam edilebilmesini hedefliyor.

Kudüs Belediye Başkanı Moşe Leon, Pazar günü yaptığı açıklamada ailelere çocuklarına 15 dakikalık antikor testi yaptırma çağrısında bulundu.

Ordu radyosu da ultraortadoks Yahudi aileler arasında geçen haftalarda yürütülen pilot projeye göre, test yapılan çocukların yaklaşık beşte birinin koronavirüse karşı antikor geliştirdiğini duyurdu.

İsrail'de son haftalarda koronavirüs vakalarının sayısında artış kaydedilmiş olsa da, İsrail hükümeti planlandığı gibi okulların 1 Eylül'de açılmasını istiyor. Eğitim Bakanlığı Temmuz ayında yaptığı açıklamada, geçen dönem okulların kapatılmasının bazı çocuklarda "sosyal ve duygusal hasara" yol açtığını bildirmişti.

Covid-19 salgınının başından bu yana toplam 980 bin vakanın kaydedildiği İsrail'de 6 bin 700 kişi de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Ülkede 9 milyonu aşan nüfusun yaklaşık 5 milyon 400 bini koronavirüse karşı iki doz aşı oldu. Bu nüfusun yüzde 58'ine tekabül ediyor. Üçüncü doz aşı olanların sayısının ise 1 milyon 200 bin civarında olduğu belirtiliyor.

AFP/JD, HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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