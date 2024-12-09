Isparta'da askeri helikopter düştü

Isparta'da Kara Havacılık Okulu'na ait askeri helikopter, Keçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yanına düştü. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Isparta Valisi Abdullah Erin olayda 5 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. NTV yayınına bağlanan Erin, eğitim uçuşu sırasında bir askeri helikopterin düştüğünü bildirdi. Ancak valinin açıklamasından sonra ağır yaralı olarak hasteneye kaldırılan bir askerin daha vefat ettiği bildirildi.

Ölü sayısı altıya çıktı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen personelimiz kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyoruz" denildi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, taziye mesajından, "Isparta’da meydana gelen helikopter kazasında 6 askerimizin şehit olduğu haberi bizleri derinden üzmüştür. Ciğerimizi yakan kazada şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, ailelerine sabrıcemil niyaz ediyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

DHA,Reuters/TY,BK

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