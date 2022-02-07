Isparta Valisi Seymenoğlu geçici olarak görevden alındı

Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya giren Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun geçici olarak görevden alındığı bildirildi. Vali Seymenoğlu'nun raporlu olması nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonun devamlılığı gerekçesiyle vali yardımcılarından Osman Kaymak'ı karantina süresince vekil olarak atadığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında "Uygulama rutin bir uygulama olup görevden alma veya atama söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Isparta, yoğun kar yağışı sonucu elektrik şebekelerinde meydana gelen arızalar nedeniyle zor günler geçirdi. Kente 3 Şubat'ta 11 saat boyunca aralıksız yağan kar, hayatı felç etti. Yüksek gerilim hatlarını taşıyan direklerin devrilmesi ve buzlanma nedeniyle kent genelinde uzun süre elektrik verilemedi. Yağış nedeniyle okullar 5 günlüğüne tatil edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez dün akşam yaptığı açıklamada kent ve ilçelerin merkezlerinde elektriksiz şebeke kalmadığını açıklamış, ekiplerin kırsal ve köylerdeki çalışmalyarının devam ettiğini duyurmuştu.

Bir vatandaş soğuktan ölmüştü

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 70 yaşındaki Ramazan Nazlı bir vatandaşın da soğuktan donarak öldüğü basına yansımıştı. Isparta Valiliği ise Nazlı'nın soğuktan donarak öldüğü yönünde çıkan haberleri yazılı bir açıklama ile yalanlamıştı. Açıklamada 5 Şubat'ta Yalvaç ilçesinde bir vatandaşın yaşamını yitirdiği belirtilerek vatandaşın bulunduğu evde yapılan incelemede evin elektrik akımının faal olduğunu belirtilmiş ve evde sobanın kurulu olduğu ancak kullanılmadığının tespit edildiği vurgulanmıştı.

Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında belirtilenin aksine ilimizde meydana gelen olumsuz hava koşullarından dolayı Yalvaç ilçemizde uzun süreli elektrik kesintisi yaşanmamış olup şu anda ilçemizin tamamına elektrik enerjisi sağlanmaktadır. Meydana gelen şüpheli ölüm olayı ile adli ve idari inceleme titizlikle devam etmektedir" denilmişti.

Nazlı'nın evine taziye ziyaretine giden CHP Yalvaç İlçe Başkanı Ali Arı ise Nazlı'nın emekli olamadığını ve bin 296 liralık yaşlılık aylığı ile geçimini sağlamaya çalıştığını aktararak "Tahmin ediyorum elektriği kesik, çevrede elektrik var aslında. Tahminimi söylüyorum. Elektrik parasını ödeyemediği için elektriğin kesilmiş olma ihtimali var" dedi.

ANKA,DHA/HS,HT

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