 İspanyollar kısıtlamaların kaldırılmasını sokaklarda kutladı | AVRUPA | DW | 09.05.2021

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AVRUPA

İspanyollar kısıtlamaların kaldırılmasını sokaklarda kutladı

İspanya’da koronavirüs salgını nedeniyle altı ay önce yürürlüğe giren olağanüstü hal ve sokağa çıkma kısıtlamaları sona erdi. Kısıtlamaların kalkması sokaklarda kutlandı.

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İspanya'da koronavirüs salgını nedeniyle altı ay önce yürürlüğe giren olağanüstü hal uygulaması ve gece sokağa çıkma kısıtlamaları Cumartesi gecesi sona erdi.

Başkent Madrid'de Puerta del Sol meydanında toplanan kalabalık saatler gece yarısını gösterdiğinde alkış tuttu. Meydanda maskesiz dans eden ve şarkı söyleyen kalabalık, salgın öncesi dönemi hatırlattı.

Gençler de kısıtlamaların kalkmasını kutlamak için meydanlara akın etti ve Barselona plajlarını doldurdu, "Özgürlük" sloganları atıldı.

İspanya'da restoranlar Pazar gününden itibaren akşam yemeği servisine başlayacak ve saat 23.00'e kadar hizmet verebilecek. Ancak restoranların masa başına dört kişi ve kapalı mekanda ise yüzde 30 kapasite ile hizmet vermesi öngörülüyor.

Spanien, Barcelona | Ende des Notstands

Gençler Barselona plajlarını doldurdu.

Seyahat kısıtlamaları kalktı

Olağanüstü halin sona ermesi ile birlikte ülke içi seyahat kısıtlamaları ve sosyal mesafe kısıtlamaları da sona erdi. Ülkedeki 19 bölgeden sadece dördünde sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek.

İspanya Avrupa'da salgından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunuyor. Ülkede 78 binden fazla kişi salgında yaşamını yitirdi, vaka sayısı ise 3,6 milyon olarak tespit edildi. Aşılamanın hız kazandığı ülkede, vaka sayıları giderek azalıyor.

Olağanüstü hal uzatılmadı

Bazı yerel siyasetçilerden gelen eleştirilere rağmen merkez sol hükümet, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında getirilen temel hakları kısıtlayan uygulamalara yasal bir çerçeve oluşturan olağanüstü hali uzatmayı reddetti.

Başbakan Pedro Sanchez aşılamanın hızlandığını ve mevcut yasaların yeni bölgesel koronavirüs vaka artışlarına yanıt vermek için yeterli olduğunu söyledi.

İspanya'nın son 14 günde 100 bin kişide yeni vaka oranı 198 seviyesinde. Madrid ve Bask bölgesinde bu seviyenin iki katı düzeyinde. Hastanelerde doluluk oranı yüksek seyrediyor ve yoğun bakım yataklarının 5'te 1'inden fazlasında Covid hastaları tedavi ediliyor.

AP, rtr/SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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Madrid'de olağanüstü hâl ilan edildi

Vaka sayılarının yükseldiği Madrid'de hükümetle bölgesel yönetim arasında korona önlemleri konusunda anlaşmazlık çıktı. Merkezi hükümet, anlaşma sağlanamayınca kentte olağanüstü hâl ilan etti.  

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