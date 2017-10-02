İspanya'da taksicilerin Uber grevi sürüyor

İspanya'da taksicilerin Uber ve Cabify gibi uygulamalara karşı başlattığı grev dalgası devam ediyor.

Geçen hafta Barcelona'daki taksicilerin başlattığı grev, haftasonu başkent Madrid'e, Pazartesi günü de İspanya'nın diğer şehirlerine yayılmıştı. İşlek caddeleri bloke eden ve eylemlerinden geri adım atmayacaklarını açıklayan taksiciler "sürücülü turizm araçları" (VTC) için öngörülen düzenlemelerin uygulamada yetersiz kaldığını öne sürerek, söz konusu rakip firmalara karşı hükümetten yaptırım talep ediyor.

İspanya'daki taksi birliklerinden biri olan Elite Taxi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, eylemi hükümet temsilcileri ve yerel otoriteler arasında yapılacak Çarşamba günkü toplantıya kadar devam ettirme konusunda mutabık kaldığını belirtti. Açıklamada, "(Çarşamba günü) Hükümetin niyeti hakkında daha fazla bilgi sahibi olabileceğiz" denildi.

Kendi lisanslarının VTC araçlarınınkinden çok daha pahalı olduğuna dikkat çeken taksici birlikleri, Avrupa'nın pek çok ülkesinde söz konusu firmaların kendi faaliyet alanlarını kısıtlamasından şikayetçi.

Her bir VTC aracına karşılık faaliyet gösteren 30 geleneksel taksi olmasını öngören düzenlemeye karşın bugün VTC başına yalnızca beş taksi düştüğünü belirten İspanyol taksiciler, yetkililerden düzenlemelerin daha sıkı bir biçimde uygulanmasını talep ediyor. Taksici birlikleri Madrid'i uyararak hükümetin harekete geçmemesi halinde limanlar ve havaalanlarının yanı sıra Fransa sınırına kadar yolları bloke etme eylemlerini genişletebileceklerini açıkladı.

VTC sürücüleri ise Barcelona'da bazı meslektaşlarının saldırıya uğradığını ve taksicilerin kendi tekellerini zorla devam ettirmeye çalıştıklarını öne sürdü.

AFP/SÖ,ÖA

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