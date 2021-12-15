 İspanya′da tükenen su rezervleri ve kuraklık | GÜNDEM | DW | 10.02.2022

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GÜNDEM

İspanya'da tükenen su rezervleri ve kuraklık

İspanya'nın güneyi, Avrupa'ya sebze ve meyve sağlayan ana tarım bölgelerinden biri. Ancak yoğun tarımsal faaliyet ve iklim değişikliği su rezervlerini tüketiyor ve giderek daha fazla alan çorak hale geliyor. Diğer yandan ise bazı çiftçiler limon, zeytin üretiminden daha fazla su gerektiren ama daha kârlı gördükleri avokado üretimine geçiyor. Bunun için zeytin ağaçlarını kesenler var.

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