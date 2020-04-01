 İspanya′da sokağa çıkma yasağı uzatılıyor | AVRUPA | DW | 04.04.2020

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AVRUPA

İspanya'da sokağa çıkma yasağı uzatılıyor

İspanya Başbakanı Sanchez sokağa çıkma yasağının iki hafta daha uzatılacağını açıkladı. Ülkede art arda sekiz gündür COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısında hafif bir gerileme kaydediliyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez sağlık uzmanları ve siyasi liderlerle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından İspanya’daki acil durum uygulamasını ve sokağa çıkma yasağını bir kez daha uzatma kararı aldı. Daha önce 11 Nisan'da sona ermesi planlanan uygulama 26 Nisan'a kadar devam edecek. Sokağa çıkma yasağının uzatılmasının parlamento tarafından da onaylanması gerekiyor.

Mart ayından bu yana devam eden tedbirler daha önce de uzatılmıştı. Ülkede geçen Salı gününden bu yana temel ihtiyaçlara yönelik olmayan sektörlerde çalışanlara da sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. 9 Nisan’a kadar sürmesi planlanan bu uygulamanın da uzatılacağı tahmin ediliyor. Başbakan Sanchez, "üç haftadır süren izolasyonun meyvelerini verdiğini" söyledi.

Yaşamını yitirenlerin sayısında hafif gerileme

İspanya Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre, İspanya’da koronavirüs vakalarının sayısı yaklaşık 7 bin artışla toplamda 124 bin 700’e yükseldi. Bir günde yaklaşık 4 bin kişinin iyileşmesinin ardından salgının başından bu yana iyileşenlerin sayısı da yaklaşık 34 bine ulaştı.

İspanya’da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son sekiz gündür düşme eğiliminde. Cumartesi günü 809 kişinin COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Bu rakam cuma günü 932, perşembe günü ise 950 olarak açıklanmıştı.

İspanya yaklaşık 11 bin 700 ölümle dünya genelinde COVID-19 nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülkelerden biri konumunda.

İspanya’da salgından en çok etkilenen ise başkent Madrid ve çevresi oldu. Ülke genelindeki vakaların yüzde 29'ü ve ölümlerin yüzde 40'ı burada gerçekleşti. Salgının en çok etkilediği ikinci yer ise Katalonya bölgesi oldu. 

dpa/BW,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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