İspanya’da seçimleri Başbakan Sanchez’in partisi kazandı

İspanya’da yapılan erken genel seçimleri Başbakan Pedro Sanchez’in liderliğindeki İspanya Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) kazandı. Ancak Sosyalist İşçi Partisi, oyların yüzde 28,7’sini almasına rağmen mutlak çoğunluğu sağlayamadı. Son 11 yılın en iyi sonucunu alan Sosyalistler, parlamentodaki 350 sandalyeden 123’ünü kazandı. Partinin mutlak çoğunluğu sağlaması için 176 sandalye kazanması gerekiyordu.

Oy kaybına uğrayan merkez sağ eğilimli Halk Partisi (PP) ise oyların yüzde 16,7’sini aldı. Parlamentodaki sandalyelerinin neredeyse yarısını kaybeden Halk Partisi 66 milletvekili çıkarttı. Halk Partisi, bu seçimlerde tarihinin en düşük oyunu aldı.

Seçimlerde en çok oyu alan üçüncü parti ise Ciudadanos (Vatandaşlar) oldu. Liberal çizgideki Ciudadanos oyların yüzde 15,8’ini alarak 57 sandalye kazandı. Ciudadanos, 2016’daki seçimlerde 32 milletvekili çıkartmıştı.

Sol eğilimli Podemos partisi oyların yüzde 14,3’ünü aldı. Podemos’un sandalye sayısı ise 42 oldu. Podemos da bu seçimlerde oy kaybına uğradı. Partinin 2016 seçimleri sonrasında parlamentoda 67 milletvekili ile temsil ediliyordu.

Seçimi PSOE'nin kazanması seçmenleri tarafından sevinçle karşılandı

Aşırı sağcılar parlamentoya girdi

Seçim kampanyalarında göçmen ve mültecilere karşı bir tutum sergileyen aşırı sağcı Vox partisi oyların yüzde 10,3’ünü alarak ilk kez parlamentoya girmeyi başardı. Parti, 24 sandalye kazandı. Vox partisinin 2016’da yapılan seçimlerde aldığı oylar yüzde 0,2 düzeyinde kalmıştı. Partinin lideri Santiago Abascal, seçim sonuçları açıklandıktan sonra yaptığı açıklamada “Vox kalmaya geldi” dedi. Vox partisi 2013 yılında kurulmuştu. Vox’un parlamentoya girmesi ile diktatör Francisco Franco’nun 1975 yılında ölümünden bu yana ilk kez aşırı sağcı bir parti parlamentoda temsil edilecek.

Koalisyon seçenekleri

Haziran 2018’den beri iktidarda olan Başbakan Sanchez seçim sonuçlarını “Gelecek kazandı, geçmiş kaybetti” sözleriyle değerlendirdi. Sanchez’in partisi PSOE mutlak çoğunluğu sağlayamadığı için ülkede zorlu bir hükümet kurma süreci yaşanacağı tahmin ediliyor.

Koalisyon hükümeti kurabilecek PSOE ve Podemos’un sandalye sayısı 165’e ulaşıyor. Bu nedenle de mutlak çoğunluğu sağlayabilmeleri için küçük bölgesel partilerin desteğine ihtiyaçları bulunuyor.

Sağ kanattaki partiler PP, Ciudadanos ve Vox’un ise mutlak çoğunluğu sağlayabilmesi için 29 sandalye gerekiyor.

Yaklaşık 37 milyon seçmenin bulunduğu İspanya’da seçimlere katılım oranı yaklaşık yüzde 75 olarak kaydedildi.

Erken seçime giden süreç

İspanya’da son dört yıl içinde üçüncü kez parlamento seçimleri yapıldı. İspanya’da siyasi istikrarsızlık Aralık 2015’te yapılan parlamento seçimleri ile başlamıştı. 2015 seçimlerinde Podemos ve Ciudadanos partilerinin parlamentoya girmesi ile iki büyük kitle partisi Sosyalist İşçi Partisi ve Halk Partisi hükümeti kuracak çoğunluğu sağlayamamıştı. Haziran 2016’da erken seçimler yapılmış, Halk Partisi lideri Mariano Rajoy azınlık hükümeti kurmuştu. Ancak Haziran 2018’de Halk Partisi’nin karıştığı bir yolsuzluk davası nedeniyle parlamentoya verilen gensoru önergesi hükümetin düşmesine yol açmıştı. Bunun üzerine Sanchez, Haziran 2018’de Pademos partisi ile Katalan ve Bask milletvekillerinin dışarıdan desteği ile azınlık hükümeti kurmuştu.

Fakat Şubat ayında Madrid’deki merkezi hükümet ile Barcelona’daki bağımsızlık yanlıları arasında diyaloğun kopmasına tepki gösteren Katalan milletvekilleri hükümete desteği çekmiş ve Sanchez bütçe tasarısını meclisten geçirememişti. Bunun üzerine de Sanchez erken seçim kararı almıştı.

DW,AFP,dpa/JD,BW

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