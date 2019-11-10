 İspanya′da sandıktan belirsizlik çıktı | AVRUPA | DW | 11.11.2019

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AVRUPA

İspanya'da sandıktan belirsizlik çıktı

İspanya'da Pazar günü yapılan erken genel seçimlerin sonuçları, ülkedeki siyasi istikrarsızlığı gidermeye yetmedi. Başbakan Sanchez liderliğindeki PSOE seçimlerin galibi olurken, aşırı sağcı Vox partisi üçüncü güç oldu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez

Dört yılda dördüncü kez seçime giden İspanya'da Pazar günü yapılan erken genel seçimlerin sonuçları, ülkede hükümet kurulamaması sorununa yanıt verecek gibi görünmüyor. Başbakan Pedro Sanchez liderliğindeki İspanya Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) seçimlerin galibi olsa da geçen Nisan'da yapılan önceki genel seçimlerde olduğu gibi parlamentoda 350 sandalyenin 176'sına tekabül eden salt çoğunluğu elde edemedi. PSOE oyların yüzde 28'sini alarak, parlamentoda 120 sandalye kazandı.

Muhafazakâr Halk Partisi (PP) yüzde 21 ile sandıktan çıkan ikinci güç oldu ve parlamentoda 88 sandalye kazandı.

Uzmanlar yapılan seçimlerin İspanyol parlamentosunda yaşanan "blokajı" sona erdiremeyeceği görüşünde. Zira Sanchez'in önünde iki seçenek bulunuyor. Bunlardan ilki seçimden ikinci parti olarak çıkan muhafazakâr Halk Partisi (PP) ile bir büyük koalisyona gidilmesi. Ancak her iki parti seçimlerden önce bu seçeneğe sıcak bakmadıklarını açıklamıştı.

İkinci seçenek ise Sanchez'in diğer partileri kendi yönetiminde kurulacak bir azınlık hükümetine ikna etmesi. Ancak bu seçeneğin de hayata geçirilmesinin pek mümkün görülmediği belirtiliyor.

Vox partisinin lideri Santiago Abascal

Vox partisinin lideri Santiago Abascal

Seçimin asıl kazananı aşırı sağcılar oldu

Aşırı sağcı Vox Partisi, oy oranını yaklaşık 5 puan artırarak, oyların yüzde 15,1'ini aldı. Aşırı sağcılar, parlamentodaki sandalye sayısını iki katından fazla artırarak 52 sandalyeye ulaştı. Vox Partisi böylece parlamentodaki üçüncü en büyük güç konumuna geldi.

Seçim sonuçlarını büyük memnuniyetle karşılayan Vox Parti lideri Santiago Abascal teşekkür konuşması için kürsüye "Yaşasın İspanya!" diyerek çıktı. Vox Parti taraftarları partinin yakaladığı başarıyı coşkulu kutlamalarla karşıladı. Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Genel Başkanı Jörg Meuthen, Abascal'ı Twitter üzerinden tebrik eden ilk isimlerden biri oldu.

Sol popülist parti Podemos’un oy oranı yüzde 12,8 ve liberal çizgideki Ciudadanos’un oyları ise yüzde 6,8 olarak kaydedildi.

İspanya’da Nisan ayında yapılan parlamento seçimlerinin galibi Sanchez’in hükümeti kurmayı başaramaması üzerine ülkede erken seçimlerin yapılması zorunlu olmuştu.

dpa,AFP/BW,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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