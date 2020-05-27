 İspanya′da korona kurbanları için duygusal devlet töreni | AVRUPA | DW | 16.07.2020

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AVRUPA

İspanya'da korona kurbanları için duygusal devlet töreni

Korona krizinin en sert vurduğu ülkelerden İspanya, pandemi nedeniyle kaybettiği kişileri andı. Devlet törenine kurban yakınları, sağlık çalışanları ile üst düzey AB ve DSÖ temsilcileri katıldı.

İspanya Kralı Felipe (soldan ikinci) törende bir konuşma yaptı

İspanya Kralı Felipe (soldan ikinci) törende bir konuşma yaptı

İspanya’da yeni tür koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren on binlerce kişi için büyük çaplı bir anma töreni düzenlendi.

Perşembe günü başkent Madrid'te, Kraliyet Sarayı'nın önündeki meydanda düzenlenen ve yaklaşık 400 konuğun ağırlandığı devlet törenine İspanya Kralı 6'ncı Felipe ev sahipliği yaptı. Törene yakınlarını yitiren aile ve kişilerin yanı sıra sağlık çalışanları ve üst düzey siyasetçi ve bürokratlar da katıldı. Tören bir anma etkinliği olmanın yanı sıra sağlık çalışanlarına teşekkür niteliği de taşıdı.

Törende katılımcılar, besteci Johannes Brahms'ın eseri eşliğinde meydanın ortasında yakılan adak ateşine çiçek koydu. Birçok katılımcının bu esnada gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.

Törende Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in yanı sıra İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de hazır bulundu.

"Çok güçsüz hissettik"

Törende bir konuşma yapan Kral Felipe, "Bu tören, sevdiklerinin son anlarında yanlarında olamayan bunca ailenin acısını dindiremez. Ancak onları ve toplumumuza kattıklarını unutmamamızı sağlayabilir" dedi.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ise, "Çok acı çeken İspanyol halkıyla birlikte yas tutuyorum. Bu pandemi, yakın tarihimizde görmediğimiz türden. Avrupa ve dünyanın dört bir yanında aynı acı ve üzüntüyü paylaşıyoruz. Bu bizi birleştiriyor ve inanıyorum ki krizden öncekinden daha güçlü bir biçimde çıkacağız" diye konuştu.

Törende, yakınlarını yitiren aileler ve sağlık görevlileri de konuşmalar yaptı. Kardeşini Nisan ayında korona nedeniyle yitiren Hernando Calleja, duygusal konuşmasında "Bugün burada anne, baba, çocuk, kardeş ve dostlarımıza sembolik olarak 'hoşçakal' diyoruz. Ellerini tutuyor, yanaklarını okşuyor, alınlarını öpüyor ve kalplerimizdeki ışıklarını anımsıyoruz" ifadelerini kullandı.

Barcelonalı bir hemşire olan Aroa Lopez, "Çok zor günler yaşıyoruz. Belirsizliğin zalimliği karşısında çok güçsüz hissettik. Her şeyimizi verdik, kanımızın son damlasına kadar canla başla çalıştık" diye konuştu.

Trauerfeier zu Ehren der Coronatoten in Madrid

Diktatörlüğün çöküşünden beri en uzun yas

Anma töreni, aylarca süren olağanüstü hal uygulamasının sona erdirilmesinden üç hafta sonra düzenlendi. O günden bu yana koronavirüs vakalarında artış gözleniyor. Sağlık uzmanlarına göre, ülkede 120'yi aşkın bölgede salgın yeniden patlak verdi. COVID-19, şu ana kadar İspanya'da 28 bin 413 kişinin ölümüne neden oldu.

Krizi yönetim biçiminden ötürü eleştiri oklarına maruz kalan İspanyol hükümeti, Mayıs ayı sonunda koronavirüs kurbanları için 10 günlük yas ilan etmişti. Bu süre, 1975'te Franco diktatörlüğünün çökmesiyle demokrasiye dönen ülkede o günden bu yana ilan edilen en uzun yas oldu.

İspanya, dünyada korona krizinden en çok etkilenen yedinci ülke konumunda.

dpa/BÜ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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