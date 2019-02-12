İspanya'da Katalan liderlerin davası başladı

İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilmesine rağmen 1 Ekim 2017'de yapılan bağımsızlık referandumu nedeniyle suçlanan 12 sanıktan 9'unun yargılanmasına Madrid Yüksek Mahkemesi'nde Salı günü başlandı.

"Kırk yıllık İspanyol demokrasi tarihinde bir ilk" addedilen ve televizyonlardan canlı yayınlanan davanın ilk duruşma gününde savunma avukatları davanın siyasi olduğunu ve muhalifleri hedef aldığını belirtti.

Mahkeme tarafından Katalonya Özerk Yönetimi Eski Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras’ın da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında uzun hapis cezaları isteniyor. Savcılık Junqueras için "isyan” ve "isyana teşvik” suçundan 25 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.

Çoğu bir yıldan fazla bir süredir tutuklu bulunan sanıklarsa hakkındaki iddiaların tamamını reddetti. Uluslararası basının ilgisinin yoğun olduğu duruşmanın ilk gününde davanın işleyiş süreciyle ilgili yasal prosedürler ele alındı.

Belçika'da sürgünde yaşayan Katalan lider Carles Puigdemont, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, 2017'de çağrısını yaptığı bağımsızlık referandumu için "Seçim sandıkları kurmanın isyan anlamına gelmediğini” söyledi.

Puigdemont, Madrid'in kendisine yönelttiği "isyan” suçunun Alman mahkemesi tarafından kabul edilmediğini hatırlattı.

Sanıklara yöneltilen "isyan” suçu tartışma yarattı

İspanyol yasalarına göre ağır bir suç olan isyan, "anayasayı ihlal, askıya alma ya da değiştirmeye” veya "(İspanyol) topraklarının bir bölümü için bağımsızlık ilan etmeye yönelik şiddet dolu kamusal başkaldırıyı” ifade ediyor.

Çok sayıda hukukçu, ülkede 1981 yılındaki askeri darbe girişiminin sorumlularına yöneltilen bu suçlamanın Katalonya özelinde geçerli olmadığını savunuyor.

Savcılık sanıkların "isyan suçu” işlediği ve bunda şiddete teşvik unsurunun da bulunduğu görüşünde ancak savunma makamı buna karşı çıkıyor.

Davalılar arasında yer alan Carles Mundo, AFP'ye yaptığı açıklamada, savcılığın iddiasını "saçma” olarak nitelendirdi ve "Herkesin de şahit olduğu üzere herhangi bir şiddet olayı yaşanmadı” dedi.

Savunma avukatlarından Van den Eynde da, mahkemenin, sanıkların temel haklarını ihlal ettiğini iddia etti.

Kararın en erken Temmuz ayında çıkması beklenen davada eski İspanya Başbakanı Mariano Rajoy da tanık olarak dinlenecek.

AFP,DW, MK/BK

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