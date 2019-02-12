 İspanya′da ayrılıkçı liderlerin yargılanmasına başlandı | AVRUPA | DW | 12.02.2019

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AVRUPA

İspanya'da ayrılıkçı liderlerin yargılanmasına başlandı

İspanya’nın özerk bölgesi Katalonya’da 1 Ekim 2017 tarihinde yasak olmasına karşın bağımsızlık referandumu düzenleyen 12 ayrılıkçı liderin yargılanmasına başlandı.

Prozess gegen inhaftierte katalanische Separatistenführer in Madrid (REUTERS)

İspanya’nın özerk bölgesi Katalonya'da yasak olmasına karşın bağımsızlık referandumu organize eden 12 ayrılıkçı liderin yargılanmasına başlandı. Madrid'deki Yüksek Mahkeme'de görülen davada aralarında Katalonya Özerk Yönetimi eski başkan yardımcısı Oriol Junqueras’ın da olduğu 9 kişi hakkında uzun hapis cezaları isteniyor. Savcılık Junqueras için "isyan”, "isyana teşvik” ve "kamu kaynaklarının suiistimali” suçlamalarıyla 25 yıla kadar hapis cezası talep ediyor. Mahkemeye çıkarılması beklenen iki eski Katalan bakan ve bağımsızlık hareketinin iki lideri hakkında ise 17 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

3 ay sürmesi beklenen dava sürecinde yaklaşık 600 kişi tanık olarak dinlenecek. Bağımsızlık referandumunun düzenlendiği sırada başbakanlık görevinde bulunan Mariano Rajoy da tanıklar arasında.

Carles Puigdemont, Oriol Junqueras

Oriol Junqueras (solda) ve Carles Puigdemont

Puigdemont hâlâ yurt dışında

1 Ekim 2017 tarihinde düzenlenen bağımsızlık referandumunda Katalanların çoğu İspanya'dan ayrılma yönünde oy kullanmış, ardından görevdeki Katalan hükümeti bağımsızlık ilan etmişti. Hakkında tutuklama kararı çıkarılan Katalonya Özerk Yönetimi eski başkanı Carles Puigdemont ise yurtdışına kaçmıştı. Katalonya bağımsızlık hareketi destekçileri ise gelecek günlerde Avrupa'nın ve Berlin, Hamburg, Stuttgart, Köln gibi Almanya'nın farklı kentlerinde siyasi tutuklular için gösteri yapmaya hazırlanıyor.

AFP, dpa/NS,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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