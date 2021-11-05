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İspanya

İspanya, resmî adıyla İspanya Krallığı Avrupa'nın güneybatısında ülke. Portekiz, Fransa, Andora ve Birleşik Krallık'a bağlı Cebelitarık ile komşudur.

AB ve NATO üyesidir. Nüfusu yaklaşık 46 milyondur. DW Türkçe'nin İspanya ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

La Palma'da bitmeyen yanardağ dramı 05.11.2021

La Palma adasındaki yanardağda haftalardır patlamalar yaşanıyor ve Cumbre Vieja hala ada sakinlerini nefes nefese bırakıyor. La Palma'nın güneyindeki volkanik patlamanın başlangıcından bu yana, evleri lavlar altında kalan 7000'den fazla kişi, tahliye edilmek zorunda kalındı.

ASTURIAS, SPAIN - OCTOBER 22: Turkish-German scientists Ugur Sahin and Ozlem Tureci, founders of pharma company BioNTech hold a press conference ahead of the award ceremony of Princess of Asturias Prize in Oviedo, Asturias, Spain on October 22, 2021. Ugur Sahin and Ozlem Tureci were granted the Princess of Asturias Prize for Scientific and Technical Research 2021. Burak Akbulut / Anadolu Agency

Türeci ve Şahin’e bir ödül de İspanya’dan 23.10.2021

Koronavirüse karşı aşıyı geliştiren BioNTech’in kurucuları Dr. Özlem Türeci ile Prof. Dr. Uğur Şahin, "İspanya’nın Nobel Ödülü" olarak nitelenen Asturias Prensesi Ödülü’ne layık görüldüler.
02/08/2021** TOPSHOT - Men gather sheeps to take them away from an advancing fire on August 2, 2021 in Mugla, Marmaris district, as the European Union sent help to Turkey and volunteers joined firefighters in battling a week of violent blazes that have killed eight people. - Turkey's struggles against its deadliest wildfires in decades come as a blistering heatwave grips southeastern Europe creating tinderbox conditions that Greek officials blame squarely on climate change. The fires tearing through Turkey since July 28 have destroyed huge swathes of pristine forest and forced the evacuation of panicked tourists from seaside hotels. (Photo by Yasin AKGUL / AFP) (Photo by YASIN AKGUL/AFP via Getty Images)

Orman yangınları: Can kaybı 9'a yükseldi 03.08.2021

Sağlık Bakanı Koca’nın verdiği bilgiye göre, devam eden yangınlarda bir kişi daha hayatını kaybetti. İspanya'dan gelen uçakların ise söndürme işlemine başladığı açıklandı.
26/06/2021*** Touristen sonnen sich am Strand von Arenal. Die Maskenpflicht wurde in Spanien erheblich gelockert. Mund-Nasen-Schutz muss im Freien nicht mehr immer und überall getragen werden.

Almanya’daki vakalarda tatilcilerin payı artıyor 30.07.2021

Robert Koch Enstitüsü raporuna göre Almanya'daki korona vakalarında yurtdışından dönen tatilcilerin payı artıyor. Enfeksiyonun gerçekleştiği tahmin edilen ülkeler arasında İspanya, Türkiye ve Hollanda başı çekiyor.
Tourists enjoy the weather at Magaluf beach, following a decision by the British government to ease travel restrictions due to the coronavirus disease (COVID-19) to the island, in Palma de Mallorca, Spain, July 1, 2021. REUTERS/Enrique Calvo

Almanya İspanya’yı yeniden risk bölgesi ilan etti 09.07.2021

Federal hükümet artan koronavirüs vaka sayıları nedeniyle tüm İspanya’yı yeniden risk bölgesi ilan etti.
NO FILM, NO VIDEO, NO TV, NO DOCUMENTARY - File photo dated September 28, 2013 of John McAfee speaks during the C2SV Technology Conference + Music Festival at the McEnery Convention Center in San Jose, California, USA. John McAfee, an anti-virus software creator indicted for fraud in the United States, is in jail pending extradition procedures after being arrested in Barcelona airport at the weekend, sources say. The McAfee software founder was detained on Saturday when he was about to board a flight to Istanbul with a British passport, a Spanish police source said. Photo by LiPo Ching/Bay Area News Group/MCT/ABACAPRESS.COM

John McAfee cezaevinde ölü bulundu 24.06.2021

Bilişim dünyasının ünlü girişimcilerinden John McAfee, cezaevinde tutuklu bulunduğu Barselona’da hayatını kaybetti. McAfee geçen yıl İstanbul’a gitmek için uçağa binmeden önce yakalanmıştı.
29.03,2021,xlakx,Mallorca erste Touristen aus Deutschland eingetroffen emspor, Blick von einer Strandbar aufs Meer mit Touristen am Strand Palma in Mallorca *** 29 03,2021,xlakx,Mallorca first tourists from Germany arrived emspor, view from a beach bar to the sea with tourists at Palma beach in Mallorca

İspanya sınırlarını aşılanmış turistlere açtı 07.06.2021

İspanya bugün itibarı ile sınırlarını tüm dünyadan aşılanmış turistlere açtı.

Polizisten überwachen Mitgranten aus Marokko, die über den See in der Nähe des Zauns von Ceuta an Land gekommen sind. +++ dpa-Bildfunk +++

Ceuta'ya binlerce kişilik göçmen akını 18.05.2021

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya Fas'tan yaklaşık beş bin göçmen giriş yaptı. İspanyol hükümeti ise, yaklaşık bin 500 göçmenin Fas'a iade edildiğini duyurdu.
People celebrate as the state of emergency decreed by the Spanish Government to prevent the spread of the coronavirus disease (COVID-19) gets lifted at Puerta del Sol square in Madrid, Spain, May 9, 2021. REUTERS/Susana Vera

İspanyollar kısıtlamaların kaldırılmasını sokaklarda kutladı 09.05.2021

İspanya’da koronavirüs salgını nedeniyle altı ay önce yürürlüğe giren olağanüstü hal ve sokağa çıkma kısıtlamaları sona erdi. Kısıtlamaların kalkması sokaklarda kutlandı.
The full-scale model of the Systeme de Combat Aerien Futur (SCAF), the Future Combat Air System (FCAS), is presented on the Dassault Aviation's static display on the first day of the 53rd International Paris Air Show on June 17, 2019 at Le Bourget Airport, near Paris. (Photo by ERIC PIERMONT / AFP) (Photo credit should read ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images)

Anket: Dört AB ülkesinde halk silah ihracatını eleştiriyor 05.05.2021

Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya'da yapılan bir ankette, halkın çoğu silah ihracatı için verilen onaylarda, hükümetlerin etik ve ahlaki değerleri dikkate almadığı görüşünü bildirdi.

Future Combat Air System (FCAS). Airbus FCAS Infographic As Europe’s most strategic defence programme, the Future Combat Air System (FCAS) is key to European sovereignty in the 21st century. As a combat system of systems, FCAS will deliver increasing effects by leveraging the connected capabilities of pooled platforms, bringing the next level of air power to highly denied environments. Quelle: https://www.airbus.com/defence/fcas.html

Avrupa savaş jeti projesinde uzlaşma gelecek haftaya kaldı 01.05.2021

Almanya-Fransa-İspanya ortak savaş jeti projesinde (FCAS) nihai anlaşma gelecek haftaya ertelendi. Anlaşmazlığın fikri mülkiyet haklarının kullanımı konusunda yaşandığı öğrenildi.
Injektionsflasche mit Impfspritze und Coronavirus-Modell, Corona-Impfstoff von AstraZeneca, Symbolfoto

Avrupa İlaç Ajansı, AstraZeneca'yı görüşmek için olağanüstü toplanacak 15.03.2021

Avrupa İlaç Ajansı, AstraZeneca ile ilgili bilgileri değerlendirmek ve atılabilecek adımları görüşmek üzere Perşembe günü olağanüstü toplanacağını duyurdu. Bu arada İspanya da, aşının kullanımını durdurdu.
MOSCOW REGION, RUSSIA - JANUARY 21, 2021: A medical worker holds an ampoule with the first component of the Gam-COVID-Vak (Sputnik V) vaccine during a COVID-19 vaccination campaign at the Mega Khimki shopping center. Sergei Bobylev/TASS

Rus aşısı Sputnik V Avrupa'da da üretilecek 15.03.2021

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu, koronavirüse karşı geliştirilen aşı Sputnik V'in İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya'da da üretimine başlanması için mutabakata varıldığını açıkladı.

Toni Comin, Carles Puigdemont und Clara Ponsati © Frederick Florin/AFP/Getty Images © Frederick Florin/AFP/Getty Images © Jeff J Mitchell/Getty Images

AP'de üç Katalan siyasetçinin dokunulmazlıkları kaldırıldı 09.03.2021

Avrupa Parlamentosu, Katalonya'nın eski başbakanı Carles Puigdemont ve iki Katalan siyasetçinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına onay verdi. İspanya, bu siyasetçileri yargılamak için iadesini istiyor.

The Los Cristianos beach boardwalk remains empty in Tenerife on the Canary Islands on April 13, 2020 amid a national lockdown to stop the spread of the COVID-19 coronavirus. - The death toll from the coronavirus pandemic has slowed in some of the worst-hit countries, with Spain readying to reopen parts of its economy as governments grapple with a once-in-a-century recession. (Photo by DESIREE MARTIN / AFP) (Photo by DESIREE MARTIN/AFP via Getty Images)

İspanya'da KOBİ'lere 11 milyar euroluk ek yardım 24.02.2021

İspanya'da hükümet, başta turizm, gastronomi ve perakende olmak üzere salgından en ağır etkilenen sektörlere 11 milyar euroluk ek mali yardım paketi açıkladı.
BARCELONA, SPAIN - FEBRUARY 20: Catalan regional police Mossos d'Esquadra officers take measures on the fifth day of demonstration against the arrest of Spanish rapper Pablo Hasel in Barcelona on February 20, 2021. Violent clashes and rioting broke out in several cities in Spain for a fifth consecutive night on Saturday as protestors rallied in support of imprisoned rapper Pablo Hasel. The rapper was jailed Tuesday on charges of glorifying terrorism and insulting the Spanish monarchy in politically charged tweets and song lyrics. He has been sentenced to nine months in prison. Adria Puig / Anadolu Agency

Barselona'da rapçi Pablo Hasel protestoları 22.02.2021

Barselona'da rapçi Pablo Hasel'in gözaltına alınmasına tepki amacıyla düzenlenen gösteriler dün de sürdü. Göstericiler ile polis arasında çatışma yaşanırken, en az beş kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
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