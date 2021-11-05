Avrupa İlaç Ajansı, AstraZeneca'yı görüşmek için olağanüstü toplanacak

Avrupa İlaç Ajansı, AstraZeneca ile ilgili bilgileri değerlendirmek ve atılabilecek adımları görüşmek üzere Perşembe günü olağanüstü toplanacağını duyurdu. Bu arada İspanya da, aşının kullanımını durdurdu.