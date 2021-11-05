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İspanya, resmî adıyla İspanya Krallığı Avrupa'nın güneybatısında ülke. Portekiz, Fransa, Andora ve Birleşik Krallık'a bağlı Cebelitarık ile komşudur.
AB ve NATO üyesidir. Nüfusu yaklaşık 46 milyondur. DW Türkçe'nin İspanya ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
La Palma adasındaki yanardağda haftalardır patlamalar yaşanıyor ve Cumbre Vieja hala ada sakinlerini nefes nefese bırakıyor. La Palma'nın güneyindeki volkanik patlamanın başlangıcından bu yana, evleri lavlar altında kalan 7000'den fazla kişi, tahliye edilmek zorunda kalındı.