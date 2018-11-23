 İspanya yeni yılda 400′den fazla sığınmacı kurtardı | AVRUPA | DW | 02.01.2019

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AVRUPA

İspanya yeni yılda 400'den fazla sığınmacı kurtardı

İspanyol sahil güvenlik birimleri, 2019'un ilk iki gününde 400'den fazla sığınmacıyı kurtardıklarını açıkladı. 2018'de 56 bin kişinin sığındığı İspanya'da 769 kişi denizde can vermişti.

2018'de 56 binden fazla göçmen deniz yolu ile İspanya'ya sığındı

2018'de 56 binden fazla göçmen deniz yolu ile İspanya'ya sığındı

İspanyol sahil güvenlik birimleri, 2019'un ilk iki gününde Akdeniz'i geçerek ülkeye girmeye çalışan 401 sığınmacıyı kurtardıklarını açıkladı.

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İspanya'ya ulaşmaya çalışırken hayatını kaybeden Afrikalı sığınmacı sayısı, 2018'de geçen yıla kıyasla şimdiden üç misli arttı. Uluslararası Göç Örgütü, durumun “endişe verici” olduğu uyarısında bulundu. (23.11.2018)

Birleşmiş Milletler, 2018 yılının başından bu yana Akdeniz’de 2 binden fazla sığınmacının hayatını kaybettiğini açıkladı. (09.11.2018)

Avrupa’ya geçmeye çalışan sığınmacıların sayısı alınan önlemler sonrası düşüş kaydetse de yılın ilk 10 ayında yine 100 bin eşiği aşıldı. Akdeniz’deki ölüm yolculuğu devam ederken, 1989 sığınmacı hayatını kaybetti. (06.11.2018)

Avrupa mülteci politikalarında nasıl bir yol izleyeceğini tartışırken, Akdeniz'de umuda yolculukları sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2018'in ilk altı ayında 1400'ü aştı. (03.07.2018)

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan sahil güvenlik sözcüsü, Cebelitarık Boğazı da dâhil olmak üzere İspanya ile Fas arasındaki sularda Çarşamba günü 290, Salı günü de 111 kişinin kurtarıldığını söyledi.

Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre İspanya 2018 yılında Yunanistan ve İtalya'yı geride bırakarak Avrupa'da göçmenlerin en çok giriş yaptığı ülke oldu.

1 Ocak-19 Aralık tarihleri arasında 56 binden fazla göçmen deniz yolu ile İspanya'ya geçerken, 769 kişi bu yolculuk sırasında hayatını kaybetti.

İspanya Mültecilere Yardım Komitesi isimli sivil toplum kuruluşu 2018 yılında ülkeye giriş yapmaya çalışırken hayatını kaybeden kişilerin 2006'dan bu yana en yüksek sayıya ulaştığını kaydetti.

Ancak Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenler için İtalya ve Malta güzergâhı halen en ölümcül yol olma özelliğini koruyor.

IOM verilerine göre 2018 yılında bin 278 kişi bu iki ülkeye ulaşmaya çalışırken denizde hayatlarını kaybetti. 2018 yılında Akdeniz'de yaşamını yitiren sığınmacı sayısı ise toplamda 2 bin 242 olarak kaydedildi.

DW,AFP/ÇÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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