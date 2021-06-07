İspanya sınırlarını aşılanmış turistlere açtı

İspanya bugün itibarı ile sınırlarını tüm dünyadan aşılanmış turistlere açtı. Ayrıca Avrupa'dan gelen aşılanmamış tatilciler de PCR testi sonucu göstermek mecburiyetinde olmayacak. Ucuz hızlı antijen testi sonucu ibraz etmek seyahat için yeterli olacak.

Dünyanın ikinci önemli tatil ülkesi olan İspanya bu kararla birlikte turizm sektörünü canlandırmayı hedefliyor. Turistik amaçlı çalışan kruvaziyer gemilerinin de İspanya limanlarına yanaşmalarına izin verildi.

Almanya ve İngiltere'de bulunan kısıtlamalar ise İspanya turizminin önünde engel oluşturmaya devam ediyor. Her iki ülke de İspanya'ya turist veren başlıca ülkeler arasında. İspanya'ya en çok yabancı turist veren İngiltere, İspanya'yı hala riskli bölge kategorisinde tutuyor. Dolayısıyla İngiliz turistlerin önünde ülkelerine döndüklerinde 5 günlük karantina mecburiyeti bulunuyor.

İspanya Turizm Bakanı Maria Reyes Maroto

Turizm Bakanı'ndan İngiltere'ye tepki

İspanya Turizm Bakanı Maria Reyes Maroto, Cuma günü yaptığı açıklamada İngiliz hükümetinin kararını "anlayamadığını" söyledi. Maroto, Londra'nın en azından Mayorka, Minorka, İbiza, Cabrera ve Formentara'nın aralarında bulunduğu Balear Adaları'na ve Kanarya Adaları'na yeşil ışık yakması gerektiğini belirtti. Bu adalarda yüz bin kişide görülen yedi günlük vaka oranının son derece düşük olduğu belirtiliyor. İngiliz hükümeti ise mevcut sınıflandırmayı üç hafta içinde yeniden incelemeye alacak.

Almanya Dışişleri Bakanlığı ise Alman vatandaşlarına başkent Madrid, Endülüs, Granada, Sevilla, Costa del Sol, Barcelona ve Bask bölgesi gibi popüler turistik bölgelerin bulunduğu İspanya'ya halen mecbur kalınmadıkça seyahat edilmemesi uyarısında bulunuyor. Bu bölgeler risk bölgesi olarak sınıflandırılıyor.

İspanya Sağlık Bakanı Carolina Darias, ülkesinin güvenli bir tatil destinasyonu olduğunu söyleyerek "turizmde küresel öncü rolünü yeniden kazanacaklarını" söyledi.

AFP / EC, HS

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