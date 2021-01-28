 İspanya ifade özgürlüğünü tartışıyor | AVRUPA | DW | 19.02.2021

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AVRUPA

İspanya ifade özgürlüğünü tartışıyor

İspanya'da Katalan rapçi Pablo Hasel’in Kral'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanması ülkede ifade özgürlüğünün tartışılmasına neden oldu. Koalisyon ortakları arasında anlaşmazlık çıktı.

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İspanya'da rap şarkıcısı Pablo Hasel'in "Kral'a hakaret" suçundan hüküm giymesi ülkede ifade özgürlüğü ile ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Hasel'in serbest bırakılması talebiyle protestolar devam ederken Başbakan Pedro Sanchez Cuma günü yaptığı açıklamada İspanyol demokrasisinin "Bir an önce ifade özgürlüğünü genişletmek ve iyileştirmekle yükümlü" olduğunu söyledi.

Sanchez "Demokrasi asla hiçbir zaman şiddeti haklı çıkarmaz" diyerek gösterilerde şiddet kullanılmasının "kabul edilemez" olduğunu da sözlerine ekledi.

Koalisyon ortakları arasında anlaşmazlık

Koalisyonun küçük ortağı sol popülist Podemos Partisi lideri Pablo Iglesias ise Hasel'in tutuklanmasının İspanyol demokrasisi ile ilgili soru işaretleri doğurduğunu söylemişti. Podemos milletvekili Pablo Echenique da sosyal medyada protestocuları destekleyen bir  paylaşım yapmıştı.

Podemos'un protestolara ilişkin tutumu, koalisyon ortakları arasında anlaşmazlığa neden olmuş, Podemos Partisi'nin gösterilerdeki şiddeti kınamaması eleştirilere yol açmıştı.

Hükümetin gelecekte benzer tutuklamalar olmaması için yasal değişiklik yapması bekleniyor. Ancak hükümetin geçen hafta ifade özgürlüğü ile ilgili yasaları daha az kısıtlayıcı hale getirmeye çalışacağını açıklamasına rağmen bu Hasel'in tutuklanmasını etkilemiyor. Bu nedenle Podemos, Hasel için af çıkartılmasını isteyeceğini duyurdu.

Barselona'daki protestolar sırasında olaylar çıktı

Barselona'daki protestolar sırasında olaylar çıktı

Radikal sol çigisi ile bilinen Hasel "terörizmi öven" ve Kraliyet ailesine hakaret içeren sosyal medya paylaşımları nedeniyle 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Protestolar sürüyor

Üç gecedir devam eden protesto gösterilerinde 100'e yakın kişinin gözaltına alındığı bildiriliyor. Göstericiler Barselona'da polisle çatışırken, yanıcı madde ve taş atan göstericilere güvenlik güçlerinin cop ve plastik mermiyle müdahale ettiği bildirildi. Gösterilerde onlarca gösterici ve polis memurunun da yaralandığı aktarılıyor.

Protestoların başladığı Katalonya bölgesinden ülkenin diğer şehirlerine de yayıldığı bildiriliyor. Hafta sonu gösterilerin devam etmesi bekleniyor.

AFP, dpa / SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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