 İspanya hükümetine toplu korona davaları | AVRUPA | DW | 13.05.2020

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AVRUPA

İspanya hükümetine toplu korona davaları

İspanya’da hükümet koronavirüs kurbanlarının yakınlarının toplu davalarıyla karşı karşıya. Hükümet, taksirle ölüme sebebiyet vermek ve yardım yükümlülüğünü yerine getirmemekle suçlanıyor.

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Koronavirüs salgınından Avrupa’da en fazla etkilenen ülke olan İspanya'da hükümet toplu dava dalgasıyla karşı karşıya. İspanyol medyasına yansıyan haberlerde hafta başından beri koronavirüs mağdurlarının toplu dava başvurularının Madrid'deki Yüksek Mahkeme'ye ulaştığı bildirildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve kabinesine karşı toplam 3 bin 268 aile adına açılan toplu davalarda "taksirle ölüme sebebiyet vermek" ve "yardım yükümlülüğünü yerine getirmeme" suçlamalarının yöneltildiği belirtiliyor.

İspanya'da vaka sayıları 228 bin 700'e ulaşırken salgında toplam 27 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre toplam vaka sayısına göre koronavirüsten dünyada ABD ve Rusya'nın ardından en fazla etkilenen üçüncü ülke olan İspanya, Avrupa'da ise birinci sırada yer alıyor.

"Felaket önlenebilirdi"

Hastaları Koruma Birliği Başkanı Carmen Flores "İspanyol siyasetinin salgına yanıtının geç ve yetersiz gelmesi virüs kurbanlarının sayısının artmasına yol açtı. Bu felaket önlenebilirdi" dedi.

Hastaları Koruma Birliği, Madrid'deki bölgesel yönetim başkanına karşı da soruşturma açılması talebi ile savcılığa başvurdu. Birlik, Madrid özerk yönetimi hükümet başkanı Isabel Diaz Ayuso'nun hastaneler kalabalık olduğu için 70 yaş üzeri koronavirüslü hastaların hastanelere kabul edilmemesi talimatını verdiği yönündeki iddialara dikkat çekti. Birlik Başkanı Flores yaşlıların tedavi edilmemesinin "insani olmadığını" söyledi.

Hastaları Koruma Birliği, yüzlerce yaşlının tedavi için hastanelere kabul edilmedikleri için "yalnız ve terk edilmiş" bir şekilde yaşamını yitirdiğini belirtti. Madrid'deki yaşlı bakım evlerinde personel yetersizliği, koruyucu kıyafet ve hijyen eksikliği gibi sorunlara daha salgının başlangıcında, Mart ayı başlarında dikkat çekildiğini bildiren Birlik, merkezi hükümetin hızla artan ölüm oranları sonrası harekete geçtiğini ve bakım evlerinin ordu yardımıyla dezenfekte edildiğini kaydetti.

Madrid civarında bulunan 700 bakım evinde salgının başlangıcından bu yana 6 bin yaşlının yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Ülke genelinde ise salgında 17 bin 800 bakım evi sakininin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.


KNA / SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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